Gustavo Villatoro: Clave en la Seguridad de Bukele y Aliado de Kast en Chile

José Antonio Kast apuesta por el modelo Bukele en su campaña presidencial chilena

Con la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast se alza como un firme defensor del polémico «modelo Bukele» en su camino hacia la presidencia.

El llamado a seguir el camino de Bukele Kast, candidato del Partido Republicano, ha sido claro: «Necesitamos más Bukele y menos Boric». Esta declaración resuena en un contexto electoral donde la seguridad se ha convertido en un tema primordial. En la primera vuelta, celebrada el 16 de noviembre, obtuvo el 24% de los votos, compitiendo directamente con la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, que alcanzó el 26%.

Visita a El Salvador y la estrategia de seguridad En su búsqueda por fortalecer su propuesta, Kast visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una emblemática megacárcel que forma parte de las estrategias de seguridad de Bukele. A pesar de las críticas por derechos humanos, Kast rechazó la idea de enviar presos chilenos a cumplir condena en El Salvador, enfatizando la importancia de que los delincuentes paguen sus penas en su país. Durante su estancia, se reunió con Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, para discutir políticas de seguridad, describiendo el encuentro como «más que positivo».

Kast y la mano dura contra la delincuencia La mano dura en el combate a la delincuencia será uno de los pilares de la campaña de Kast. Su acercamiento al modelo de Bukele, que ha sido elogiado por su eficacia en la reducción de homicidios, es parte de su estrategia para resonar con un electorado preocupado por la seguridad. Según estadísticas oficiales, la tasa de homicidios en El Salvador ha caído drásticamente bajo este modelo, fenómeno que Kast se propone replicar en Chile.

Desafíos y críticas A pesar de los logros de Bukele, la estrategia de mano dura ha generado rechazo internacional y ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos. Villatoro, al frente de esta política, ha enfrentado cuestionamientos sobre el trato a los detenidos y la legalidad de los procedimientos judiciales en el Cecot. El modelo, que ha llevado a la detención de más de 85,000 personas bajo un régimen de excepción, ha dividido opiniones, evidenciando la creciente tensión entre la seguridad y los derechos humanos en la región.

La temática de seguridad en el horizonte electoral Kast, quien se postula nuevamente tras haber quedado en cuarto lugar en 2017 y perder en el balotaje de 2021, ha incorporado la seguridad como eje central en su plataforma. Según encuestas, el 63% de los chilenos considera que la delincuencia es su mayor preocupación, un dato que refleja la urgencia de una respuesta efectiva ante la criminalidad.