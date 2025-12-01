Hallan sin vida a la gendarme desaparecida en el río Paraná.

Tragedia en el río Paraná: Encuentran el cuerpo de una gendarme desaparecida en Rosario

Una gendarme de 32 años, que había desaparecido mientras nadaba en el río Paraná, fue hallada sin vida este domingo en la terminal Fluvial, en Rosario. Su búsqueda había comenzado el pasado jueves, cuando se recibió el primer aviso de su desaparición.

El cuerpo de la oficial fue avistado al mediodía cerca de la intersección de Gregorio Perdriel y la avenida de los Inmigrantes. Testigos alertaron a la Prefectura Naval, que activó rápidamente un operativo con tres embarcaciones para realizar las tareas de rescate.

Desaparición y búsqueda intensiva

Según reportes de medios locales, el cuerpo de Karen Ojeda fue encontrado varios metros al sur del lugar donde se había visto por última vez. La gendarme, oriunda de Corrientes, había estado disfrutando de una jornada calurosa con amigos cuando decidió meterse al agua alrededor de las 18 horas, siendo la única del grupo que no salió a flote.

El operativo de rescate

Sus amigos dieron la voz de alerta a la Prefectura, que inició la búsqueda de inmediato, utilizando embarcaciones en una carrera contra el tiempo aprovechando las últimas horas de luz. Sin embargo, los esfuerzos del primer día y de los dos siguientes no lograron dar con su paradero.

Zona recreativa y peligros ocultos

El hecho tuvo lugar en una zona de gran concurrencia donde los visitantes disfrutan de paradores a los que se accede en lanchas desde la Rambla Catalunya en La Florida. Si bien el área es popular por sus actividades recreativas, también ha sido escenario de incidentes trágicos.

La investigación continúa