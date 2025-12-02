¡Hasta 18 Cuotas en 4 Fechas de Diciembre!

Entre el 2 y el 5 de diciembre, el marketplace de Banco Provincia ofrecerá descuentos irresistibles y facilidades de pago para anticipar las compras navideñas. ¡Conocé todos los detalles!

Provincia Compras, el innovador marketplace de Banco Provincia, abrirá sus puertas a una serie de descuentos especiales del 2 al 5 de diciembre. Durante estas cuatro jornadas, los usuarios podrán disfrutar de ofertas con la posibilidad de abonar en hasta 18 cuotas sin interés en una selección de productos.

Esta iniciativa busca facilitar las compras navideñas, especialmente en categorías destacadas como tecnología y electrodomésticos. Los clientes podrán navegar por una amplia variedad de ofertas que se actualizan constantemente en sectores como hogar, moda y juguetería.

Ofertas Destacadas para Todos los Gustos

Dentro de las promociones, algunos productos muy solicitados incluyen:

Notebook EXO Smart T38

Celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Smart TV Philips de 32″

Triciclo Bebesit

Bicicleta MTB Overtech

Cifras Impactantes del Marketplace

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la plataforma ha alcanzado 2,5 millones de ventas y cuenta con 600 mil usuarios, consolidándose como un líder en el comercio online en la provincia de Buenos Aires.

Cómo Aprovechar las Ofertas: Requisitos y Acceso

Los clientes de Banco Provincia podrán beneficiarse de las cuotas sin interés utilizando las tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el banco. Para los nuevos usuarios, el proceso es sencillo: sólo necesitan llenar un formulario de presolicitud en el portal para obtener su tarjeta.

Es importante destacar que, aunque el pago con tarjeta de débito es otra opción, las promociones de cuotas requieren crédito específico. Además, las ofertas están sujetas a la disponibilidad de stock de los comercios adheridos.

Esta campaña es parte de un enfoque más amplio, donde Provincia Compras se suma a eventos como Bank Week y Hot Sale, apuntando a liderar el crecimiento en las ventas online de la región.

Con esta acción, Provincia Compras no solo extiende el Black Friday sino que también da un impulso significativo a las compras navideñas, brindando a los consumidores grandes oportunidades de ahorro.