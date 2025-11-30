¿Hasta cuándo resistirá el dólar?

El valor del dólar sigue generando inquietud en el panorama financiero argentino, donde fluctuaciones significativas afectan al mercado y la economía en general.

Este viernes, el dólar oficial cotizó a $1.475 en el Banco Nación, con el segmento mayorista alcanzando los $1.450. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vendió a $1.517 (-0,7%) y el MEP a $1.472 (-0,6%). En el mercado informal, el dólar blue se estableció en $1.435.

Un Cambio Notable en la Estrategia del Tesoro

Las últimas semanas han sido testigos de un panorama cambiario peculiar y conflictivo. El Tesoro, que en octubre vendió cerca de u$s2.000 millones, ha revertido la tendencia, recomprando alrededor de u$s950 millones en noviembre. Este giro marca un respiro considerable en el ámbito de divisas, aunque las reservas del Banco Central siguen mostrando altibajos, con un reciente incremento de u$s717 millones, alcanzando un total de u$s41.901 millones.

Desafíos en la Caja en Pesos

A pesar de este respiro, la situación de la caja en pesos es complicada. Con depósitos que apenas rozan los $4,7 billones frente a vencimientos que suman $14 billones en noviembre y más de $40 billones en diciembre, se requiere un rollover superior al 90% para mantener la estabilidad. Este escenario provoca tensiones sobre la demanda de pesos y sugiere un futuro incierto para el comportamiento del dólar.

Reapertura del Financiamiento Externo

Otro elemento que introduce complejidad es la reciente reapertura del financiamiento externo. Durante noviembre, las empresas argentinas emitieron más de u$s3.000 millones, marcando un récord mensual. La Ciudad de Buenos Aires también participó, con una colocación de u$s600 millones, reactivando el interés de provincias como Santa Fe, que planea levantar hasta u$s1.000 millones.

El Riesgo de los Compromisos con el FMI

Sin embargo, el programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece exigencias claras en cuanto a acumulación de reservas. Con la necesidad de reunir u$s10.400 millones para cumplir con los objetivos establecidos y otros u$s3.500 millones si se incluye el swap con el Tesoro de Estados Unidos, se avecinan preocupaciones sobre el cumplimiento de las metas.

Una Radiografía de las Reservas

El aumento reciente de las reservas plantea más dudas que certezas. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), la subida en el stock de reservas en un solo día fue de u$s717 millones, llevando el total a u$s41.901 millones. Sin embargo, un análisis más profundo revela que de este aumento, u$s657 millones no tienen una explicación clara, lo que sugiere la posibilidad de movimientos específicos en el mercado.

Nuevas Emisiones: Dólares que No Siempre Impactan

A pesar de la reciente actividad de colocaciones en dólares por parte de empresas y gobiernos subnacionales, no todos esos dólares se traducen en reservas para el Banco Central. Las entidades pueden optar por no liquidar inmediatamente las divisas, lo que complica la evaluación del dólar en un contexto de incertidumbre.

Una Economía Dividida y una Vigilancia Constante del Dólar

El diagnóstico económico revela una división entre sectores que avanzan y otros que permanecen rezagados. Esta disparidad impacta en las decisiones de inversión y en la demanda de dólares. Un aumento excesivo en demandas de divisas podría afectar la estabilidad del dólar, obligando a los responsables a mantener una vigilancia constante sobre esta variable crítica.