¿Hasta cuándo resistirá el dólar?

La cotización del dólar oficial en Argentina ha alcanzado los $1.475, mientras la tensión cambiaria se intensifica, generando incertidumbre sobre el futuro de la economía nacional.

Este viernes, el dólar oficial se posicionó en $1.475 en la pizarra del Banco Nación, con un valor mayorista de $1.450. En el ámbito de los dólares financieros, el contado con liquidación se sitúa en $1.517 y el MEP a $1.472. En el mercado informal, el blue se transaccionaba a $1.435.

Un Cambio en la Estrategia del Tesoro

La reciente dinámica cambiaria se caracteriza por movimientos de ventas y recompras del Tesoro. En octubre, había vendido casi u$s2.000 millones, mientras que en noviembre comenzó a recomprar cerca de u$s950 millones, lo que indica un cambio de rumbo que parece aliviar temporalmente las presiones sobre el dólar.

Desafíos en las Reservas del Banco Central

A pesar de la aparente calma, las reservas del Banco Central de Argentina también han tenido fluctuaciones significativas. En un salto reciente, se incrementaron u$s717 millones hasta alcanzar u$s41.901 millones. Sin embargo, la complejidad de estos movimientos deja preguntas sobre su origen, especialmente tras ajustar por los efectos de valoración.

Presiones Sobre la Liquidez en Pesos

La situación de los depósitos del Tesoro en el Banco Central es crítica, con solo $4,7 billones frente a vencimientos que totalizan $14 billones en noviembre y más de $40 billones en diciembre. Este escenario exige un rollover superior al 90%, lo que es una tarea difícil y pone en riesgo la estabilidad cambiaria.

Inyecciones de Dólares por Emisiones Externas

Un nuevo elemento en la ecuación es la reapertura del financiamiento externo. Empresas locales han emitido más de u$s3.000 millones en noviembre, marcando un hito. La Ciudad de Buenos Aires también se unió a este fenómeno con una colocación de u$s600 millones, impulsando a provincias como Santa Fe a considerar emisiones similares.

Enfoque en las Metas del FMI

A pesar de los ingresos por emisiones, la distancia hacia las metas establecidas con el FMI es preocupante. Se requieren u$s10.400 millones para la acumulación necesaria, una meta que se complica aún más por los próximos pagos de deuda. La posibilidad de un nuevo waiver se torna inevitable si la tendencia negativa persiste.

Una Economía Fragmentada y Vigilancia del Dólar

Mientras algunos sectores experimentan signos de recuperación, otros continúan sufriendo las consecuencias de la inestabilidad. Esta dualidad alimenta decisiones desiguales respecto al acceso al dólar, creando un clima de incertidumbre en el mercado. Las expectativas futuras sobre el dólar se mantienen bajo estrecha observación, ya que cualquier movimiento en las reservas y la liquidez podría desencadenar nuevas tensiones cambiarias.