Hayden Davis lanza ‘The Libra Trust’ en una jurisdicción offshore opaca

La creación del fideicomiso "The Libra Trust", vinculado al escándalo del token $LIBRA, desata una serie de preguntas sobre su opacidad y el verdadero destino de sus fondos.

El fideicomiso «The Libra Trust», fundado por Hayden Davis y relacionado con el controversial token $LIBRA, se instauró en una jurisdicción offshore cuyo nombre permanece en el misterio. Esta falta de transparencia en las operaciones y registros ha alimentado las sospechas sobre posibles irregularidades y el verdadero destino de los recursos disponibles.

Un lanzamiento en medio de la controversia

El lanzamiento se produjo apenas días antes de una audiencia en Nueva York con el objetivo de canalizar recursos hacia pequeñas y medianas empresas argentinas. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la selección de beneficiarios y los mecanismos de control, creando un contexto propicio para la especulación.

Interacción con el presidente Javier Milei

El escándalo, que involucra a Davis y al presidente Javier Milei, ha ganado mayor atención desde su activación en febrero. Curiosamente, el fideicomiso fue presentado solo cinco días después de que la jueza federal Jennifer L. Rochon levantara un embargo sobre los fondos de la demanda colectiva relacionada, justo en un momento crucial donde se decidían restricciones sobre las billeteras virtuales.

El experto informático Fernando Molina reveló que la idea del fideicomiso comenzó a gestarse a mediados de agosto, aunque su lanzamiento formal apenas se realizó recientemente, en un contexto lleno de tensiones legales.

Demasiada confidencialidad

Durante la audiencia, el abogado de Davis, Mazin Ahmad Sbaiti, aseguró que el fideicomiso se estableció fuera de jurisdicciones tanto estadounidenses como argentinas, argumentando que esto era una medida necesaria frente a «los políticos de izquierda», aunque sin proporcionar detalles sobre su localización.

La defensa alega que el fideicomiso sostiene la legibilidad del proyecto y que los fondos serán efectivamente distribuidos a las pymes argentinas. Sin embargo, estas afirmaciones han sido cuestionadas por la falta de claridad en los procedimientos de control.

Un punto de vista crítico

Los opositores a esta iniciativa acusan a «The Libra Trust» de ser un intento de evadir la supervisión judicial. El diputado nacional Oscar Agost Carreño expresó su preocupación, afirmando que el fideicomiso no parece destinado a ayudar a los emprendedores, sino que surge en medio de una investigación sobre fraudes.

El rol de Javier Milei según la comisión investigadora

Un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sostiene que el presidente Milei jugó un papel crucial en la presunta estafa con criptomonedas, promocionando el token sin el debido control. La investigación documenta múltiples reuniones entre el presidente y los organizadores del proyecto, lo que suscita serias interrogantes sobre su compromiso con la transparencia.

A pesar de las evidencias, el oficialismo ha calificado el informe como un «delirio ilegal», sin presentar contrapruebas a las acusaciones. A su vez, la oposición ha elevado el caso a la justicia, que ya está bajo investigación.

MV/DCQ