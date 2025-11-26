HBO Max: Un Año Increíble con Nuevas Series, Películas y Docuseries

En un evento vibrante en Buenos Aires, la plataforma de streaming HBO dio a conocer su emocionante agenda para 2026, prometiendo un año repleto de contenido de alta calidad que cautivará a espectadores de todo el mundo.

Durante el HBO Upfront 2026, se anunció un calendario ambicioso que ofrecerá 52 semanas continuas de programación, con la intención de generar conversaciones globales. La actriz Isabel Macedo fue la encargada de abrir la gala, destacando el poder de contar buenas historias que ha caracterizado a HBO.

Un Compromiso Renovado con la Audiencia Local

El enfoque del próximo año incluirá la integración de las franquicias más esperadas y la incorporación de nuevos géneros. Juan Solá, Streaming Lead de HBO Latinoamérica, declaró: “Nos encanta el entretenimiento. Este año, además de las películas, comenzaremos a incluir deportes en nuestra plataforma”. Uno de los puntos destacados es que Argentina recibirá una considerable cantidad de contenido local.

Regresos y Novedades en el Universo HBO

Entre las series más esperadas está El Caballero de los Siete Reinos, una precuela de Game of Thrones, y la continuación de La Casa del Dragón, que regresará con su tercera temporada, ya confirmada para una cuarta. También se anticipa el regreso de Euphoria en el segundo trimestre, sumando nuevos talentos como Rosalía y Natasha Lyonne.

Producciones Originales y Emocionantes Historias

El evento destacó también la importancia de la producción original latinoamericana. La segunda parte de Como Agua para Chocolate se estrena el 15 de febrero de 2026, generando grandes expectativas. Anouk Aaron, líder de contenidos regionales, hizo hincapié en el fuerte impacto emocional que espera traer este regreso.

Innovaciones en Animación y Documentales

Una de las grandes sorpresas fue el anuncio de La Huella del Oro, la primera producción de animación para adultos de Argentina, la cual se caracteriza por su narrativa audaz y filosófica. Además, se presentará una docuserie sobre La Masacre de Flores bajo la dirección del aclamado director Juan José Campanella.

Deportes y Comedia: La Propuesta se Amplía

El segmento deportivo, presentado por el relator Pablo Giralt, brindará a los suscriptores la oportunidad de seguir de cerca el fútbol local y se ampliará con nuevos deportes, incluyendo selecciones de partidos de la NBA. Además, se lanzarán nuevas comedias como el spin-off de The Big Bang Theory y nuevas series de DC Studios.

Nuevos Horizontes para el Contenido Infantil

La apuesta por el contenido infantil también fue un tema clave. Argentina fue seleccionada para desarrollar la campaña creativa global del segmento Kids, lo que traerá renovaciones de títulos populares como El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball y Peppa Pig.