Heredero de un siglo de tradición: El artesano que conquista a los chefs con su salames, jamones y chorizos

Con una mirada intensa y un enfoque en la calidad, César “Wilson” Sagario ha transformado su vida de ingeniero en la industria cárnica a un reconocido charcutero, destacándose en la escena gastronómica de Buenos Aires.

Un Inicio en la Tradición Familiar

Wilson, de 52 años y ex rugbier, recibió su formación en un entorno familiar marcado por la industria del chacinado y la gastronomía. Proveniente de una familia de renombre en la elaboración de embutidos, encontró su verdadera pasión al romper con las expectativas y embarcarse en un camino propio.

Corte: Un Proyecto de Vida

Su emprendimiento, Corte, es más que un negocio; representa una ruptura con las convenciones de la industria. A diferencia de su experiencia previa en la fábrica familiar, donde la clave era la “optimización”, en Corte prioriza la calidad y el proceso artesanal. “Aquí no tengo prisa”, afirma.

Un Cambiador de Rumbos

El punto de inflexión en su vida ocurrió al acercarse a los 40 años, cuando decidió orientar su carrera hacia la gastronomía. “Quería hacer algo relacionado con la cocina, como tener un bar donde invitar a amigos”, confiesa. Este deseo lo llevó a explorar el universo de la charcutería.

Calidad y Creatividad en Cada Producto

Wilson se destaca por su enfoque meticuloso en la elaboración de sus productos. En Corte, cada creación refleja su compromiso con la calidad. “La maduración y la profundidad de los sabores se obtienen con tiempo”, dice. Esta filosofía se traduce en una producción donde se utilizan solo los aditivos imprescindibles.

Innovación Estética y Saborosa

Además de la calidad de sus sabores, Wilson se preocupa por la presentación de sus productos. “Los diseño para que sean atractivos”, añade, señalando su constante búsqueda de innovación en sabores y técnicas.

Un Lazo Afectivo: La Bresaola

La bresaola es uno de sus productos más emblemáticos, creado desde hace dos décadas. Este clásico refleja su viaje gastronómico y su crecimiento en el mundo gourmet.

La Diversidad de Sabores

Entre sus destacadas producciones también se encuentran salchichas alemanas, morcillas, y recientemente, experimentos con sabores marinos como salames de pescado. Cada creación es un testimonio de su curiosidad y pasión por explorar nuevos horizontes.

Reconocimiento y Proyección Internacional

Su labor lo ha llevado a colaborar con reconocidos restaurantes y participar en eventos gastronómicos internacionales, como un taller en el Forum Gastronómico de Barcelona. “No puedo creerlo”, dice, asombrado por la trayectoria que ha alcanzado.

Críticas a la Industria Actual

Wilson también expresa su preocupación por la tendencia de varios chefs a incursionar en campos que considera especializados. “Cada oficio merece su respeto”, enfatiza, defendiendo la importancia de la verdadera artesanía en la charcutería.

Una Pasión que No Se Detiene

Hoy, César “Wilson” Sagario sigue perfeccionando su técnica y ampliando sus horizontes. Su dedicación a la elaboración de productos cárnicos de alta calidad, junto con su sensibilidad artesanal, son la esencia de un legado que promete seguir sorprendiendo en la gastronomía argentina.