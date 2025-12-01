Herencia de Petri a Presti: Bajas Récord, Salarios Bajos y Vaciamiento

La reciente reestructuración del Gabinete por parte de Javier Milei está marcada por decisiones inesperadas, sobre todo en el ministerio de Defensa, donde su hermana Karina ha influido significativamente en la designación de Carlos Alberto Presti como nuevo titular. Este movimiento promete sacudir las bases de las Fuerzas Armadas argentinas.

La salida de Luis Petri del ministerio de Defensa ha generado un torbellino de especulaciones sobre el futuro de la cartera, especialmente la relación con Estados Unidos y los cambios en las cúpulas militares. Su gestión, marcada por dificultades, dejó una serie de interrogantes sobre la recomposición salarial y la situación crítica en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa).

Hacia una Nueva Era en Defensa

Con la incorporación de Carlos Presti al frente del ministerio, se siente una ruptura con la tradición militar. Presti, actual jefe del Ejército, asumirá un rol que promete un enfoque renovado en las políticas de defensa, aunque aún persisten dudas sobre su impacto en la moral de las fuerzas.

Interrogantes sobre la Administración de Petri

La gestión de Petri dejó controversias respecto a las bajas significativas en las FF.AA., que alcanzan un total de 1,128 hasta agosto. Esta situación es reflejo de un descontento generalizado debido a la precariedad salarial. Informes recientes revelan que se han enviado solicitudes de baja por un número aún mayor de efectivos.

Posibles Nuevos Líderes Militares

El nombre de Sebastián Ibáñez, actual jefe de la Casa Militar, suena como un fuerte candidato para reemplazar a Presti al mando del Ejército. De confirmarse, la interna militar podría tornarse aún más tensa, dado el clima incierto que rodea a los cambios propuestos.

Retiro de Cúpulas Clave

Figuras como el Brigadier General Xavier Isaac y el Almirante Carlos Allievi podrían también estar en la lista de retirados, mientras que el Brigadier Gustavo Valverde parece tener posibilidades de continuidad en la Fuerza Aérea. Estos movimientos reflejan una renovación potencial dentro de las FF.AA., aunque el panorama sigue siendo incierto.

Equipamiento Militar en Puerta

El nuevo ministro, Carlos Presti, y su predecesor, Luis Petri, se preparan para recibir los primeros seis aviones F-16A/B Fighting Falcon, en el marco de un acuerdo militar con Estados Unidos. Se espera que estos aviones lleguen a Córdoba, simbolizando un impulso significativo en el reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas.

Nuevos Vehículos para el Ejército

Además, ya se han recibido tanques Stryker 8×8, planificados para mejorar la movilidad y la capacidad de despliegue del Ejército. Estas incorporaciones no solo representan un avance material, sino también un cambio de paradigma en la estrategia de defensa nacional.

Las transformaciones en Defensa, lideradas por Karina Milei, no solo conciernen al armamento, sino también a la estructura misma del poder militar en Argentina.