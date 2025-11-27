Hernia Epigástrica: La Cirugía de Llaryora Explicada

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, será operado este jueves debido a una hernia epigástrica. Esta intervención, de naturaleza ambulatoria y bajo riesgo, permitirá su recuperación en pocos días.

¿Qué es una hernia epigástrica?

La hernia epigástrica se define como la protrusión de un órgano o tejido del abdomen a través de una zona débil de la pared abdominal. “Es como si una víscera se asomara a través de un orificio en los músculos del abdomen”, explica el cirujano Lucio Obeide, especialista en cirugía laparoscópica del Hospital Privado Universitario de Córdoba.

En este tipo de hernia, el problema se sitúa en la parte media y alta del abdomen. “Si dividimos el abdomen en una cuadrícula, la hernia aparece en los tres cuadrantes superiores”, añade Obeide. Se origina por pequeños orificios en un tendón que une los músculos rectos del abdomen, permitiendo la salida de tejidos internos.

Una de las características de las hernias es que no necesariamente requieren un esfuerzo físico intenso para desarrollarse; pueden aparecer con el tiempo, incluso en personas que pasan mucho tiempo en reposo.

Detalles de la cirugía y laparoscopía

La cirugía de hernia epigástrica es común en el ámbito de la cirugía general. “Junto a la cirugía de vesícula, ocupa el segundo lugar en frecuencia”, comenta Obeide. A menudo, las operaciones de hernias se realizan a través de un proceso conocido como cirugía laparoscópica, que implica pequeñas incisiones y el uso de instrumentos especializados.

Si bien se puede aplicar esta técnica a las hernias epigástricas, no siempre es necesaria. “En muchas ocasiones, optamos por una pequeña incisión en la zona afectada para introducir una malla especial, lo que facilita la recuperación”, añade el especialista.

La duración típica de este tipo de cirugía es de aproximadamente una hora, dependiendo de la complejidad del caso. Obeide destaca la importancia de realizar la intervención de manera meticulosa, asegurando resultados óptimos.

Recuperación y cuidados postoperatorios

Este tipo de cirugía se clasifica como ambulatoria, lo que significa que la mayoría de los pacientes pueden regresar a casa el mismo día de la operación, siempre que no haya complicaciones. “Se suele realizar con anestesia general o regional, y aquellos que operan sin complicaciones regresan a casa ese mismo día”, explica Obeide.

Sin embargo, en casos excepcionales, como hernias grandes o problemas de salud preexistentes, puede ser necesario que el paciente permanezca en observación durante la noche. “Cada caso es único, y siempre se evalúa individualmente”, añade el cirujano.

En el caso de Martín Llaryora, se espera que la cirugía sea ambulatoria y se le indicará un reposo estricto de una semana, durante la cual mantendrá sus responsabilidades de gestión a distancia.