Hijo de «El Chapo», Joaquín Guzmán, se declara culpable de narcotráfico en EE.UU.

Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha cambiado su declaración a culpable en un tribunal estadounidense. Este caso marca un importante capítulo en la lucha contra el narcotráfico.

La declaración en Chicago

Este lunes, Guzmán López compareció ante el Tribunal Federal de Distrito en Chicago, donde confirmó su culpabilidad en varios cargos de tráfico de drogas. Inicialmente se había declarado inocente, pero cambió de postura en un proceso judicial que se lleva a cabo en Illinois.

Cargos Adicionales

La fiscalía federal acusa a Guzmán López de conspiración relacionada con el tráfico de drogas y de ser parte de una organización criminal activa. Su hermano, Ovidio Guzmán López, también conocido como «El Ratón», enfrenta cargos similares y se había declarado culpable en julio de este año.

La Lucha por el Control del Cartel de Sinaloa

Guzmán López, junto a sus hermanos, forma parte de la facción «Los Chapitos». Este grupo ha disputado el control del Cartel de Sinaloa desde la captura de su padre en 2016 y su posterior condena en Estados Unidos en 2019. Los conflictos internos entre «Los Chapitos» y otros líderes del cartel han dejado un saldo trágico de muertes en la región.

Contexto de la Detención

El joven narcotraficante llegó a un aeropuerto cerca de El Paso en un avión privado junto a Ismael «El Mayo» Zambada, otro importante líder del cartel. Ambos fueron arrestados rápidamente por las autoridades estadounidenses.

Acusaciones de Coacción

La defensa de Zambada ha alegado que fue forzado a abordar el avión por Guzmán López y su equipo, lo que ha añadido un nuevo nivel de tensión al caso. Actualmente, Zambada espera una sentencia tras haber admitido culpabilidad en un caso de narcotráfico en Nueva York.

Los Otros Líderes del Cartel

Otros cabecillas de «Los Chapitos», como Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, continúan siendo buscados por sus relaciones con el narcotráfico, se presume que se encuentran en México.

La captura de Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada ha intensificado la violencia en Sinaloa, resultando en enfrentamientos letales entre facciones del cartel y numerosas víctimas civiles.