¡Histórico! Estudiantes de Río Cuarto asciende a Primera División

Con una actuación apasionante, Estudiantes de Río Cuarto logró un ascenso histórico a la máxima categoría del fútbol argentino, convirtiéndose en uno de los cuatro clubes cordobeses en la elite.

El ‘León’ demostró su garra y determinación en un partido clave contra Deportivo Madryn, logrando un empate 1-1 que, junto a su victoria por 2-0 en el encuentro de ida, le aseguró el anhelado ascenso.

Un Partido de Ensueño

El gol del ascenso fue anotado por Morales, quien se convertirá en una leyenda para la afición. Pero no solo él, ya que el desempeño excepcional de jugadores como Gonzalo Maffini y el ‘Colo’ Cabrera fue fundamental para alcanzar este logro tan importante.

Un Hito para Córdoba

Con este ascenso, Córdoba se consolida como una de las provincias con mayor representación en el fútbol argentino, destacándose con cuatro equipos en la Primera División. Este hecho no solo resalta el crecimiento del club, sino también el fervor futbolístico de la región.

Un Futuro Brillante

El camino hacia la Primera División traerá nuevos desafíos y, sin duda, muchos más momentos emocionantes. Estudiantes de Río Cuarto se prepara para competir al más alto nivel y demostrar que su éxito no fue casualidad, sino el resultado de un trabajo arduo y dedicación.