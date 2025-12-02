Hombre arrestado por robo tras tragar un colgante Fabergé en una joyería de Nueva Zelanda

Un insólito hecho en Nueva Zelanda ha sorprendido a todos: un hombre fue detenido tras presuntamente robar un exclusivo colgante de Fabergé valorizado en más de 33,500 dólares.

La policía local acudió a una joyería en el centro de Auckland tras recibir el aviso de los empleados, quienes informaron que un individuo había ingerido el colgante en un extraño intento de hurto. El incidente ocurrió el viernes por la tarde en Partridge Jewellers, según indicó Grae Anderson, comandante del área central de la ciudad.

Detención Rápida

Las fuerzas del orden respondieron en cuestión de minutos, logrando arrestar al sospechoso dentro del establecimiento. Según documentos judiciales, un hombre de 32 años fue acusado de robo el 29 de noviembre, después de haber supuestamente robado el Fabergé x 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise Locket, cuyo valor asciende a 33,585 dólares.

La Joyería Fabergé

Fabergé es una de las marcas de joyería más célebres a nivel mundial, famosa por sus exquisitos huevos imperiales rusos. El colgante en cuestión está elaborado en oro amarillo de 18 quilates, decorado con esmalte guilloché verde y engastado con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules. Este impresionante huevo “ofrece una sorpresa”, ya que en su interior alberga un pulpo miniatura de oro de 18 quilates con ojos de diamante negro.

Un Joven Delincuente

No solo se detuvo al hombre por el incidente del colgante, sino que además se le imputó el robo de un iPad en la misma joyería el 12 de noviembre. Al día siguiente, también fue involucrado en el robo de productos de limpieza para gatos, valorados en 100 dólares, en una residencia privada.

Próxima Comparecencia Judicial

El sospechoso se encuentra actualmente en detención y está programado para aparecer nuevamente ante el tribunal de distrito el 8 de diciembre.