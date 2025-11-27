Hombre arrestado tras atrincherarse en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires

En la noche del miércoles, un individuo fue arrestado luego de provocar disturbios en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, lanzando objetos hacia la calle desde una ventana del emblemático edificio.

El incidente se registró cerca de las 21:34, momento en el cual el 911 recibió múltiples alertas. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Vecinal 1D confirmaron la situación peligrosa y procedieron a evacuar el área como medida de seguridad preventiva.

Detención en un momento crítico

La persona involucrada, quien se encontraba dentro del templo en un horario de cierre, fue finalmente reducida en una terraza hacia la calle San Martín. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre los agentes de policía, aunque se solicitó asistencia de bomberos para facilitar el descenso del detenido.

Intervención médica y antecedentes del individuo

Los servicios de emergencias del SAME trasladaron al arrestado al Hospital Argerich, donde se le encontró bajo el efecto de sustancias. Aún se investiga cómo logró acceder a la Catedral y durante cuánto tiempo permaneció oculto en su interior.

Testimonios sobre el incidente

Alejandro Russo, rector de la Catedral, describió al hombre como «un muchacho que no parecía en buen estado de salud«, sugiriendo que pudo haberse ocultado en las escaleras del edificio antes de ser descubierto. Según sus declaraciones, el individuo comenzó a arrojar partituras del coro y rompió un mosquitero antes de poder salir a la terraza.

Impacto en la Catedral Metropolitana

El sacerdote minimizó el evento, asegurando que no se habían perdido objetos valiosos en el proceso: «No fue nada«, afirmó. Además, mencionó que la seguridad del lugar es responsabilidad de la Policía Federal.

Este insólito suceso pone de relieve la importancia de la seguridad en lugares emblemáticos y el manejo de situaciones de crisis en el centro de la ciudad.