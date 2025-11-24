Hombre fallece tras caer de un paredón de cuatro metros en Barracas

Tragedia en Barracas: un hombre fallece tras caer de un paredón

Un hecho lamentable tuvo lugar en Barracas, donde un hombre perdió la vida al caer de un paredón de aproximadamente cuatro metros de altura, en circunstancias que están bajo investigación.

La caída ocurrió en la madrugada de este lunes feriado, alrededor de las 5 de la mañana. Testigos y las cámaras de seguridad del área han revelado que el hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, cayó accidentalmente de la estructura. La Policía de la Ciudad está revisando el material audiovisual para esclarecer los detalles del trágico incidente.

Origen de la caída

El paredón del que cayó la víctima corresponde a la parte trasera del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, dispuesto a lo largo de la Avenida Montes de Oca. Este diseño escalonado, construido con piedras y protegido por una red de alambre, parece facilitar el acceso a quienes tienen algo de destreza física.

Un lugar frecuentado

La peculiar estructura del paredón ha convertido este lugar en un refugio ocasional para personas en situación de calle. En el área se encontraron restos de basura, comida y ropa, indicadores de que varios se acomodan en la parte superior durante la noche. Según testimonios de los vecinos, el hombre no pertenecía al grupo habitual que utiliza ese espacio para dormir y se le describió como «bien vestido».

Antecedentes preocupantes

No es la primera vez que se reporta un accidente en este lugar. La semana pasada, otro hombre cayó desde la misma altura e impactó contra un vehículo estacionado, lo que, afortunadamente, le permitió sobrevivir. Actualmente, está internado en el Hospital Argerich, a poca distancia de la escena del incidente.

Hipótesis del caso