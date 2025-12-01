Hombre grave tras salir a la calle envuelto en llamas

Explosión Devastadora en Lanús Oeste: Un Hombre Grave y Varios Heridos

Una explosión en plena madrugada estremeció el barrio de Lanús Oeste, dejando a su paso destrucción y angustia entre los vecinos. La emergencia ocurrió cuando una vivienda se convirtió en un infierno de llamas, poniendo en peligro la vida de sus habitantes.

Alrededor de las 2 de la madrugada, una fuerte explosión resonó en la tranquila zona, y en cuestión de minutos, una casa de dos plantas se vio envuelta en un voraz incendio que la dejó casi irreconocible. La vivienda, situada en la intersección de las calles Moliendo y 1° de Mayo, fue escenario de una intensa lucha por salvar vidas.

Rescate en Medio del Caos

La situación fue crítica: un hombre logró salir de la casa completamente cubierto de llamas, siendo socorrido por sus vecinos, quienes no dudaron en correr al rescate. A pesar de sus esfuerzos, el hombre presenta quemaduras en el 90% de su cuerpo y su estado es grave, requiriendo atención médica inmediata.

Las Circunstancias del Sinestro

Hasta el momento, las causas exactas del estallido siguen siendo un misterio. Existen dos versiones: algunos vecinos afirman que la explosión se originó en el auto estacionado en el garaje, mientras que otros señalan que el fuego comenzó en la parte trasera de la casa, posiblemente en la cocina. Las primeras pericias apuntan a una posible fuga de gas como factor desencadenante.

Lucha contra el Fuego

Los Bomberos Voluntarios de Lanús trabajaron arduamente para controlar el incendio, que comenzó a propagarse rápidamente. Sin embargo, gran parte de la estructura se ha visto severamente dañada, dejando escombros y hollín en el lugar.

Víctimas y Testigos

Además del hombre gravemente herido, dos menores de edad fueron trasladados de urgencia al Hospital Evita de Lanús debido a la inhalación de humo, aunque se encuentran fuera de peligro. Un vecino que vivía en las cercanías recordó cómo el estallido rompió todos los vidrios de su casa y relató los momentos de terror vividos aquella noche: «Intentamos apagar el fuego con baldes de agua, pero fue imposible».

Momentos de Pánico

Otro testigo, Gerardo, quien vive en el piso superior de la casa afectada, recordó su desesperación: «Bajé asustado y vi a mi cuñado incendiándose. Pensé que no íbamos a lograr salir». El relato de Gerardo muestra la valentía de los vecinos, quienes se unieron para ayudar en medio del caos.