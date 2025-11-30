Hombre pierde la vida en incendio en el Barrio Mugica

Tragedia en Retiro: Un hombre pierde la vida en un devastador incendio

Un incendio fatal arrasó una vivienda en el asentamiento del barrio Padre Mugica, cerca de Retiro. Los bomberos controlaron las llamas, pero lamentablemente, hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el lugar del siniestro.

El incidente ocurrió en la calle Sara Beatriz Fernández, en un dormitorio de aproximadamente 12 metros cuadrados, donde el fuego consumió rápidamente el mobiliario y un colchón. Al llegar, los bomberos no solo se abocaron a extinguir las llamas, sino que también realizaron una exhaustiva búsqueda en el interior de la vivienda.

Un hallazgo desgarrador

Durante esta intervención, los efectivos encontraron al hombre sin vida. El personal del SAME, que se encontraba en el lugar, confirmó el fallecimiento y, afortunadamente, no se reportaron otras personas heridas en el incidente.

Un noviembre trágico para la Ciudad

Este trágico evento se suma a una serie de incendios ocurridos en Buenos Aires en el mes de noviembre. Uno de los más impactantes sucedió el 13 de noviembre, cuando un hotel familiar en Caballito fue consumido por las llamas, resultando en la muerte de un hombre de alrededor de 30 años.

Detalles del incendio en el hotel Astur