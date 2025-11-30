Honduras en las Urnas: Tensiones Exteriores, Crisis Institucional y Narcotráfico

Las elecciones generales que se realizarán en Honduras el próximo 30 de noviembre se desarrollan en un ambiente de alta tensión, el más complicado desde el golpe de Estado de 2009. Con más de seis millones de ciudadanos convocados para elegir a sus autoridades, la situación se complica por conflictos entre instituciones y una creciente desconfianza entre la población.

En un giro inesperado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un indulto total para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico. Este anuncio, realizado un día después de mostrar su apoyo a un candidato, resuena en un escenario electoral lleno de incertidumbres.

Reacciones y Consecuencias del Indulto

El indulto bien puede cambiar el rumbo de las elecciones, avivando las tensiones políticas. Recientemente, el Partido Nacional, que gobernó Honduras de 2010 a 2022, se encuentra en una situación crítica. La legitimidad de su liderazgo fue desafiada luego de la llegada al poder de Xiomara Castro, quien llegó bajo el lema “Fuera JOH”. Sin embargo, la intervención de Trump les ofrece apoyo simbólico, reconfigurando el mapa político en un momento delicado.

Candidatos en la Mira

Las preferencias electorales han comenzado a concentrarse en tres principales candidatos: Rixi Moncada, exministra de Defensa y candidato por el partido LIBRE; Nasry Asfura, exalcalde del Distrito Central y representante del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, conocido por su trayectoria mediática y su retorno tras una ruptura con el oficialismo.

Impacto de las Remesas y la Intervención Extranjera

En un país donde gran parte de la población tiene vínculos familiares con la diáspora estadounidense, la influencia del presidente Trump puede ser significativa. Su intervención no solo altera el clima electoral, sino que también pone en entredicho la autonomía del proceso democrático hondureño.

Crisis del Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral de Honduras enfrenta su propia crisis, marcada por la falta de logística en el traslado del material electoral. Desacuerdos sobre la transmisión de resultados y audios filtrados que involucran a dirigentes políticos y militares han elevado la desconfianza. Estos problemas evidencian la fragilidad institucional del país, vulnerable a presiones tanto internas como externas.

Un Futuro Incierto

Con un panorama electoral que se aproxima a un empate técnico, cada candidato afirma tener oportunidades de victoria. Este clima puede dar lugar a disputas sobre los resultados en una atmósfera ya de por sí tensionada, donde la desconfianza institucional prevalece.

Mientras se desarrollan los acontecimientos, es crucial destacar que el poder debe residir en el pueblo hondureño. Las misiones internacionales de observación electoral en el país subrayan la importancia de un proceso libre de injerencias externas, ya que estas amenazan la autodeterminación democrática no solo de Honduras, sino de toda la región latinoamericana.

El desafío inmediato es evitar que el intervencionismo y la inestabilidad institucional generen una crisis post electoral. En este contexto crítico, Honduras necesita que sus instituciones actúen de manera independiente y que la ciudadanía ejerza su derecho a decidir sin presiones externas.