Honduras en tensión: Conteo de votos presidencial se detiene con un empate entre Asfura y Nasralla

La tensión se apodera de Honduras mientras los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla se declaran ganadores en medio de un cierre de conteo problemático.

Un Empate Que Mantiene a Todos en Vilo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha informado sobre un «empate técnico» entre los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla, interrumpiendo el proceso de escrutinio debido a problemas técnicos. Con el 57% de las actas escrutadas, Asfura lidera ligeramente con 749.022 votos (39,92%) frente a los 748.507 (39,89%) de Nasralla, una diferencia de apenas 515 sufragios.

Los Candidatos y el Contexto Electoral

En la tercera posición se encuentra Rixi Moncada, con un 19,16% de los votos, muy por detrás de los punteros. Es fundamental señalar que la jornada electoral se desarrolló sin incidentes significativos, aunque el clima de incertidumbre se ha visto exacerbado por acusaciones de fraude previas a las elecciones.

Las Reacciones de los Candidatos

Mientras el CNE solicita calma y paciencia, ambos candidatos afirman que tienen ventaja según su interpretación de los resultados. Nasralla comparte proyecciones en redes sociales, enfatizando que aún no se declara ganador, mientras que Asfura pide a sus seguidores que mantengan la confianza en sus resultados.

¿Qué Ocurre Después?

En Honduras no existe una segunda vuelta electoral. El candidato que obtenga la mayoría, aunque sea por un margen mínimo, será declarado ganador una vez finalice el conteo de todas las actas. La diferencia mínima entre ambos candidatos complica la determinación de una tendencia clara, creando una situación de “empate técnico”.

Expectativas y Plazos Legales

La ley hondureña obliga al CNE a hacer un anuncio sobre el ganador o sobre la posibilidad de un empate a más tardar 30 días después de las elecciones. Un empate exacto llevaría a un recuento especial, y si este se mantiene, se convocaría a nuevas elecciones dentro de los siguientes 20 días.

Presiones Externas

La intervención del expresidente estadounidense Donald Trump marca el contexto actual. Trump ha expresado su apoyo a Asfura, advirtiendo sobre posibles repercusiones en la ayuda financiera si el candidato no logra la victoria. Este clima de tensión sugiere que las elecciones van más allá de lo estrictamente local.

Desafíos del Nuevo Gobierno

El próximo presidente se enfrentará a un país donde más del 60% de los hogares vive en pobreza, lidiando con problemas de criminalidad y corrupción. Las expectativas son altas y los ciudadanos demandan soluciones efectivas a las dificultades que los aquejan.