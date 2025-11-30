Honduras va a las urnas: Votación marcada por polarización y acusaciones de fraude

Este domingo, más de seis millones de hondureños acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente en un clima de intensa competencia y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.

En medio de un escenario polarizado, los ciudadanos de Honduras se preparan para las elecciones presidenciales, las cuales serán vigiladas por observadores internacionales. La contienda se centra entre la actual candidata del oficialismo y dos opositores, todos con la mirada puesta en la transparencia y legitimidad del proceso.

Condiciones para una Elección Segura

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha implementado medidas de seguridad especiales, respaldadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), para asegurar un ambiente pacífico. Más de 18,000 centros de votación estarán habilitados para recibir a los electores, en una jornada que no solo determinará al nuevo presidente, sino también la renovación del Congreso y gobiernos municipales.

Los Candidatos en la Contienda

Según las encuestas, la competencia está reñida entre tres candidatos principales: Rixi Moncada, quien busca continuar con la política actual; Salvador Nasralla, un presentador que acude a su cuarta candidatura; y Nasry Asfura, del Partido Nacional. Las expectativas son altas y la atención se centra en cómo se desarrollará el proceso y su transparencia.

Alerta por Intimidación a Votantes

La Policía Nacional de Honduras ha alertado sobre la circulación de audios anónimos que buscan intimidar a los votantes. La institución ha activado protocolos para identificar a los responsables de estas acciones y garantizar que los ciudadanos puedan votar sin miedo.

Visión Internacional sobre las Elecciones

Carlos Díaz-Rosillo, ex funcionario del gobierno de Trump, expresó su deseo de que las elecciones sean justas y limpias, advirtiendo sobre posibles sanciones por fraude. Además, enfatizó la vigilancia que debe haber sobre el proceso electoral para evitar que se repitan situaciones similares a las de otros países de la región.

Composición del Nuevo Congreso

La elección del domingo también llevará a una discusión sobre la composición del nuevo Congreso, donde se elegirán 128 escaños, fundamentales para la estabilidad política del país durante los próximos cuatro años.

Datos Clave para los Electores

El padrón electoral incluirá a 6,522,577 hondureños habilitados para votar, con centros de votación que abrirán de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. El único requisito para participar será presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Medidas para Garantizar la Tranquilidad

Ante la jornada electoral, se establecerá una ley seca, prohibiendo la venta de alcohol desde las 6:00 a.m. del 29 de noviembre hasta las 6:00 p.m. del 1 de diciembre, buscando promover un ambiente pacífico durante el proceso.

Con más de seis millones de votantes listos para expresarse, las elecciones en Honduras representan un momento decisivo que podría transformar el futuro del país. La atención está puesta en cómo se desarrollarán las votaciones y si los recursos respaldados por la comunidad internacional garantizarán un resultado claro y sin conflictos.