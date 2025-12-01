Honduras vota por un nuevo presidente entre tensiones por advertencias de Trump

Elecciones en Honduras: Inquietudes y Protagonistas en una Jornada Maratoniana

Los hondureños se presentaron a las urnas en unas elecciones presidenciales tensas, impactadas por amenazas del presidente estadounidense y acusaciones de fraude. La contienda se intensifica entre tres figuras clave.

Honduras en la encrucijada electoral Este domingo, los ciudadanos de Honduras ejercieron su derecho al voto en unas elecciones marcadas por la controversia. Antes de la jornada, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó acusaciones y amenazas que elevaron la tensión política en el país.

Los Candidatos a la Presidencia Cinco candidatos se disputan la presidencia, siendo la lucha principal entre Rixi Moncada, exministra de Defensa del partido Libre; Salvador Nasralla, conocido presentador de televisión y representante del centrista Partido Liberal; y el empresario Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional. Moncada, respaldada por la actual presidenta Xiomara Castro, promete proteger los recursos naturales del país y luchar contra la corrupción. Nasralla, en su cuarto intento electoral, se enfoca en erradicar el nepotismo y afirma que su anterior derrota en 2017 fue producto de un fraude. Por su parte, Asfura, quien recibió el apoyo explícito de Trump, se comprometió a generar empleo y atraer inversiones en medio de un clima de desconfianza sobre su partido por los escándalos de corrupción de su predecesor.

Tensión Prevista y Estado de Excepción Las elecciones se desarrollaron bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, impuesto por el gobierno para combatir la violencia relacionada con las pandillas. Este contexto generó inquietud entre los observadores electorales sobre el papel del Ejército en los centros de votación, donde se reportaron irregularidades. Las acusaciones de fraude, provenientes tanto del oficialismo como de la oposición, alimentaron los temores de un clima electoral turbulento, con observadores internacionales manteniendo un ojo atento a los acontecimientos.

La Influencia de Trump Días antes de las elecciones, Trump mostró apoyo a Asfura y anunció un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, lo que algunos interpretaron como una injerencia en el proceso electoral. Sus declaraciones amenazaron con recortes de ayuda financiera a Honduras si Asfura no ganaba. En sus mensajes, Trump expresó que en caso de que Asfura asumiera la presidencia, Estados Unidos tendría un “gran apoyo” para su gobierno, contrastando con lo que pasaría si no alcanzaba el triunfo.