Hong Kong Declares Tres Días de Duelo por Trágicos Incendios en Departamentos

Título: Hong Kong en Duelo: La Ciudad Recuerda a las Víctimas del Devastador Incendio

Bajada: El inicio de un período de luto oficial trae un momento de reflexión y solidaridad en Hong Kong, tras la tragedia que dejó 128 víctimas fatales en uno de sus incendios más mortales.

Un profundo sentimiento de tristeza recorre Hong Kong mientras inicia un período oficial de luto de tres días, marcado por un conmovedor homenaje a las 128 personas que perdieron la vida en un trágico incendio. Este lamentable suceso se ha convertido en uno de los más devastadores en la historia reciente de la ciudad.

Homenaje a las Víctimas

Este sábado por la mañana, el líder de la ciudad, John Lee, junto con altos funcionarios, guardó un emotivo minuto de silencio frente a la sede del gobierno, donde las banderas de Hong Kong y de China ondeaban a media asta. La ciudadanía también rindió homenaje, dejando flores y mensajes de aliento en el lugar que antes fue el complejo residencial de Wang Fuk Court, devastado por el fuego durante más de 40 horas.

Condolencias y Búsqueda de Desaparecidos

Ante la tragedia, se habilitaron puntos de condolencias en diversos lugares de la ciudad, donde los ciudadanos pueden dejar sus mensajes de apoyo. Mientras tanto, familias angustiadas continúan buscando a sus seres queridos en hospitales y centros de identificación de víctimas, con cerca de 200 personas aún desaparecidas y 89 cuerpos sin identificar.

Investigaciones en Curso

El escándalo se agrava con la reciente detención de ocho personas por parte de la entidad anti-corrupción de Hong Kong, vinculadas a la tragedia. Este incendio ha sido identificado como el más mortífero que ha sufrido la ciudad desde 1980 y, aunque las autoridades aún no han determinado la causa, se especula que el fuego comenzó en una red protectora en los pisos inferiores de uno de los edificios. Factores como tableros de espuma altamente inflamables y andamiaje de bambú podrían haber acelerado su propagación.

Desenlace Fatal y Testimonios de Sobrevivientes

El jefe de los servicios de bomberos, Andy Yeung, informó que los sistemas de alarma de los ocho bloques estaban «mal funcionando». Testimonios de residentes revelan que no escucharon las alarmas y tuvieron que alertar a sus vecinos de forma manual. Uno de ellos, un hombre apellidado Fung, mencionó la preocupación por su madre política de 80 años, quien podría no haberse enterado del incendio debido a su estado de salud.

Estado Actual de la Emergencia

Tras el incidente, más de 700 personas aún permanecen en hospitales, entre ellas 11 en estado crítico. Las autoridades han activado un sistema especializado para ayudar en la identificación de las víctimas. «Un edificio se incendió y en menos de 15 minutos, el fuego se propagó a dos más», recordó un testigo de 77 años, quien aún vive con el impacto de la devastación.

Respuesta Comunitaria y Ayuda a los Desplazados

A pesar del dolor, la comunidad de Hong Kong ha mostrado un impresionante espíritu de solidaridad, organizando esfuerzos para ayudar a quienes quedaron desamparados. Se establecieron puntos de recolección de suministros básicos en una plaza pública cercana, y los organizadores han anunciado que la generosidad de la ciudadanía ha sido tan abrumadora, que solicitaron a través de redes sociales que se detuviera la donación de artículos.

Las investigaciones sobre este trágico suceso podrían tomar hasta cuatro semanas. Hasta el momento, las autoridades han proporcionado alojamiento temporal a unas 800 personas y han abierto nueve refugios de emergencia para quienes lo necesiten.