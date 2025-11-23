Horarios, Nominados y Dónde Ver la Ceremonia: Todo lo que Necesitas Saber

Este domingo 23 de noviembre, el emblemático evento de los Martín Fierro Latino 2025 brillará en Miami, celebrando lo mejor de la televisión y radio de Latinoamérica. Argentina destaca con 40 nominaciones, reafirmando su liderazgo en la industria.

Transmisión en Vivo y Detalles de la Gala

La ceremonia comenzará a las 21:00 horas, dando inicio al desfile de celebridades sobre la famosa alfombra roja. Los presentadores Andrea Estévez y Alejandro Dávalos prometen un espectáculo inolvidable, que podrá seguirse en vivo por América TV.

A las 22:00 horas, la gala se iniciará oficialmente en el lujoso Hotel JW Marriott de Brickell, Miami. La conducción del evento será responsabilidad de Ronen Suarc, quien lo dirigirá desde Argentina a través de DNEWS, canal disponible en DIRECTV.

Además, el evento se podrá disfrutar en DSHOW, canal exclusivo para conciertos y entrevistas, así como en SAMTV MIAMI, productora oficial del evento.



Los Martín Fierro latinos arrancan este domingo a las 22.

Nominaciones Destacadas

Actualidad e Interés General

Entre los nominados destacan: “Presidentes, más allá del poder” (Canal 4, Uruguay), “La Clave con Alfredo Leuco” (DNEWS, Latinoamérica) y “Desayuno Americano” (América TV, Argentina).

Talk Shows

El segmento de Talk Shows cuenta con ejemplares como “Carmen Gloria a tu servicio” (TVN, Chile) y “Directo con Teuteló” (América TeVe, USA).

Mejores Presentadores y Presentadoras

Entre los candidatos a mejor presentador se encuentran Daniel Fuenzalida (TVN, Chile) y Sebastián Vignolo (ESPN, Argentina). En la categoría de presentadoras, destacan María Luisa Godoy (TVN, Chile) y Pamela David (América, Argentina).

Contenido de Entretenimiento y Espectáculos

La sección de Contenido de Espectáculos incluirá programas populares como “Intrusos” (América TV) y “Mi Mejor Versión” (Magazine TV).

Nuevas Propuestas y Talentos

La lista de nominados también incluye nuevas caras que han dejado huella en la industria, como los reveladores de este año: Andrea Vanesa Aspromonte y Maru Gandolfo.

Impacto y Relevancia de los Martín Fierro

Con 40 nominaciones, Argentina reafirma su lugar en el escenario latinoamericano, celebrando su creatividad y talento. El evento no solo premia a los grandes nombres, sino que también realza el trabajo de nuevos talentos en diversas categorías, mostrando la riqueza cultural de la región.