martes, noviembre 25, 2025
Politica

Hoy prosigue el juicio por corrupción que involucra a Cristina Kirchner y exfuncionarios

Juicio por la Causa Cuadernos: Aceleración en las Audiencias

A partir de esta semana, el juicio por la célebre causa Cuadernos entra en una nueva fase, con audiencias más frecuentes que prometen intensificar el seguimiento de este caso que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner.

Aumento de la Frecuencia de Audiencias

Desde este martes a las 13.30 y de manera virtual, se llevará a cabo la cuarta audiencia del juicio. A partir de esta semana, la duración de los procedimientos se duplicará, con dos audiencias semanales programadas para continuar con el proceso judicial.

Composición del Tribunal y Polémica en la Gestión

El Tribunal Oral Federal 7, conformado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, ha decidido aumentar la cantidad de audiencias a pesar de las controversias que rodean la forma en que se lleva a cabo el juicio. Este enfoque busca asegurar un mayor avance en las deliberaciones manteniendo la modalidad virtual para facilitar la participación de todas las partes involucradas.

