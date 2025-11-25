Hoy prosigue el juicio por corrupción que involucra a Cristina Kirchner y exfuncionarios

Juicio por la Causa Cuadernos: Aceleración en las Audiencias

A partir de esta semana, el juicio por la célebre causa Cuadernos entra en una nueva fase, con audiencias más frecuentes que prometen intensificar el seguimiento de este caso que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner.

Aumento de la Frecuencia de Audiencias Desde este martes a las 13.30 y de manera virtual, se llevará a cabo la cuarta audiencia del juicio. A partir de esta semana, la duración de los procedimientos se duplicará, con dos audiencias semanales programadas para continuar con el proceso judicial.