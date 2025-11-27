Hoy se lleva a cabo la quinta audiencia por corrupción: Cristina Kirchner y exfuncionarios en el banquillo.

Revelaciones Impactantes: Vínculos entre Roberto Baratta y Cristina Kirchner
La trama de corrupción que sacude a la política argentina se intensifica con detalles sobre las conexiones entre Roberto Baratta y Cristina Kirchner, revelando un entramado de sobornos y negociaciones clandestinas.
Investigaciones recientes han puesto al descubierto las coimas recaudadas por Roberto Baratta y sus interacciones con diversos empresarios. Estos hallazgos esclarecen el vínculo directo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, mostrando cómo operaba el sistema de recaudación.
El informe señala: “A pesar de que se han registrado todas las transacciones imputadas a Baratta en el proceso judicial, la evidencia sugiere que las comunicaciones concretas desvelan el método usado por el acusado en el establecimiento de esta red de corrupción”.
Las pruebas indican que Baratta mantenía contacto directo con particulares, donde negociaba los términos de los acuerdos ilícitos, incluyendo los lugares y medios de recaudación. Al final, entregaba los montos recaudados a Daniel Muñoz, llevándolos a los domicilios de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes lideraban la organización delictiva.