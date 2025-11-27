HP anunció despidos masivos y reestructuración global hasta 2028

La gigante de la impresión, HP, se embarca en una reestructuración que implicará la eliminación de miles de empleos mientras acelera su enfoque en la inteligencia artificial. Aquí todos los detalles sobre esta drástica medida.

HP ha revelado un ambicioso plan de reestructuración global que contempla la reducción de su plantilla en hasta 6,000 empleados en los próximos años.

Esta decisión busca optimizar costos, aumentar la productividad y propulsar la adopción de inteligencia artificial (IA) en sus diversas líneas de producto.

Los pronósticos de la compañía apuntan a un ahorro que rondaría los 1,000 millones de dólares hacia el cierre de su año fiscal 2028.

Reestructuración y Ahorros: Un Plan Estratégico

HP planea «elevar la satisfacción del cliente, fomentar la innovación de productos y mejorar la productividad mediante la integración de IA», como se destacó durante la presentación de sus resultados anuales.

Este proceso de reducción de personal será gradual y se espera que finalice antes del cierre del año fiscal 2028.

En paralelo a los ahorros proyectados, HP prevé enfrentar costos de reestructuración estimados en 650 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 250 millones se reflejarán en el año fiscal 2026.

El Contexto de los Despidos en el Sector Tecnológico

Esta reestructuración se alinea con el movimiento que han tomado otros gigantes tecnológicos, quienes también han ajustado sus plantillas para destinar recursos a tecnologías emergentes, como la IA generativa.

En cuanto a su desempeño financiero, HP cerró el año fiscal 2025 con un beneficio por acción de 2.65 dólares, un leve descenso respecto a los 2.81 dólares del año previo. Sin embargo, la empresa reportó un rendimiento mejorado en la segunda mitad del año, logrando 1,900 millones de dólares en retornos para sus accionistas.

Compromiso y Estrategia Futura

Karen Parkhill, CFO de HP, comentó que la empresa se encuentra en un ambiente demandante y cambiante, pero aseguró que la estrategia a seguir es clara y sólida.

“Estamos implementando acciones decisivas para enfrentar los recientes desafíos en costos y orientándonos hacia iniciativas basadas en IA para acelerar la innovación y mejorar la experiencia del cliente”, afirmó Parkhill.

Con este anuncio, HP se suma a una tendencia de reestructuración en el sector que busca adaptarse a la revolución que trae consigo la inteligencia artificial.