HP cortará entre 4.000 y 6.000 empleos por la llegada de la Inteligencia Artificial

La gigante tecnológica HP dio a conocer su intención de eliminar entre 4.000 y 6.000 puestos de trabajo para fines de 2028, como parte de un plan destinado a adoptar la Inteligencia Artificial y mejorar su productividad.

La medida, que podría afectar a más del 10% de su plantilla de aproximadamente 58.000 empleados, refleja una tendencia creciente en el sector tecnológico. En los últimos años, empresas como Google, Microsoft y Amazon también han reducido su personal, reorientando sus recursos hacia iniciativas vinculadas a la Inteligencia Artificial.

Un Cambio Estratégico en el Modelo de Negocio

HP se enmarca en un contexto donde la automatización mediante IA está transformando diversas áreas de trabajo, como atención al cliente, moderación de contenido y programación. Este enfoque busca optimizar costos operativos y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

Según la compañía, su plan de adopción de IA podría generar ahorros anuales cercanos a 1.000 millones de dólares para el cierre del año fiscal 2028. En un escenario donde el mercado de PC e impresoras está en constante evolución, es crucial para HP ajustar su modelo de negocio y responder a estos cambios.

Ajustes en Precios y Nuevas Alianzas

Enrique Lores, CEO de HP, declaró al The Wall Street Journal que la empresa tiene planes de aumentar los precios de sus computadoras y colaborar con nuevos proveedores para mitigar el impacto de los elevados costos asociados con la computación orientada a la IA.

Resultados Financieros y Perspectivas Futuras

Aunque la compañía experimentó una ganancia de 795 millones de dólares en el último trimestre, una ligera disminución respecto al año anterior, sus ingresos se incrementaron un 4,2%, alcanzando los 14.640 millones. Este crecimiento se debe en gran medida a un aumento en las ventas de computadoras, que compensaron la caída en las ventas de impresoras.

HP se enfrenta a un reto significativo en la adaptación a un panorama tecnológico que cambia rápidamente, pero su apuesta por la Inteligencia Artificial podría redefinir su futuro en el mercado.