Huergo 475: La Torre de Costantini que Transforma el Nuevo Barrio Porteño en un Museo Habitacional

La reciente inauguración de Huergo 475 no solo marca un hito en el desarrollo arquitectónico porteño, sino que también posiciona el arte contemporáneo en el corazón de la vida urbana.

Huergo 475, la ambiciosa torre de Consultatio, se ha erigido como un emblema del nuevo paisaje urbano de Buenos Aires. Con una inversión de 90 millones de dólares, esta estructura de 38 pisos y una ubicación privilegiada ha visto casi todas sus unidades vendidas. Este desarrollo no solo redefine el Bajo porteño, sino que también presenta un enfoque innovador al incorporar un catálogo de arte contemporáneo diseñado para habitar sus espacios.

Un Proyecto Cultural Innovador

Ubicado en un área que ha experimentado una transformación notable en la última década, Huergo 475 se encuentra en un corredor residencial cuyas tarifas oscilan entre 5.000 y 6.000 dólares por metro cuadrado. Eduardo Costantini, fundador de Consultatio, ha expresado su visión de crear un valor colectivo y un entorno que evoluciona con el tiempo. La torre es un testimonio de dicha visión, integrando arte a medida que el proyecto avanzaba.

Obras que Transforman el Espacio

El corazón de esta propuesta cultural son las impresionantes obras site specific, creadas para resonar con las características y el uso de cada área del edificio. Este enfoque refleja la trayectoria de Costantini con el MALBA, buscando que el arte trascienda el estatus de simple decoración.

Instalaciones Destacadas

El espacio público de ingreso presenta Las buzas, una monumental instalación de Carolina Antich. Inspirada en las buceadoras Ama de Japón, esta obra rinde homenaje a una comunidad femenina que ha mantenido un vínculo profundo con la naturaleza. La artista comparte: «El tributo a su resiliencia es vital en un entorno compartido como este.»

Luz y Tiempo

En el vestíbulo, la obra lumínica Pasaje de Augusto Zanella captura la atención mediante dos relojes que representan el tiempo de manera innovadora. «Quiero que el espectador complete la obra con su mirada», dice Zanella, enfatizando el papel del tiempo en nuestra percepción cotidiana.

Arte y Ejercicio

El gimnasio alberga Patria bíceps 25.1 de Valentín De Marco, que presenta un diálogo entre la orfebrería y el ejercicio físico. Este planteamiento explora el poder y la disciplina en la vida diaria, situando el arte en la cotidianidad.

Reflexiones Literarias

En el piso 11, el coworking ofrece El Paraíso de los Creyentes, una biblioteca de acero inoxidable con cerca de 150 libros que capturan la esencia del arte. Nicolás Martella, su creador, observa: «Cada libro es un cuestionamiento de la industria editorial.»

Conexión Textil

En el nivel 36, Prendas sueltas de Lucrecia Lionti transforma el laundry en un espacio de interconexión a través de tejidos que representan la memoria cotidiana y la intimidad.

Tradición y Modernidad

El mural Naturaleza muerta de Alfredo Dufour combina el arte digital y el mosaico, evidenciando el diálogo entre las técnicas contemporáneas y las tradicionales, enriqueciendo el entorno comunitario.

Una Mirada de Futuro

Finalmente, las esculturas gemelas Estación Mirafónica de Irina Kirchuk en la terraza invitan a la reflexión y la interacción. Estas piezas no son solo un deleite visual, sino una celebración de la conexión entre el cuerpo humano y el entorno social.

Sinergia entre Arte y Arquitectura

Marcelo Faiden, arquitecto del proyecto, enfatiza que Huergo 475 debe integrarse al tejido urbano, acercando a los residentes a un espacio compartido. La vegetación en la fachada proporciona una fusión estética con el entorno natural, mientras que la continuidad funcional refuerza su conexión con la ciudad.

Santiago Tarasido, CEO de Criba, destaca los retos técnicos del proyecto, señalando que el diseño único del edificio lo hace un ejemplo sobresaliente de la armonía entre arte, arquitectura e ingeniería.