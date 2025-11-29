Hugo Moyano reelecto en Camioneros; su hijo Jerónimo asumirá la Secretaría Gremial

En un reciente congreso de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, Hugo Moyano reafirmó su liderazgo al renovar su mandato y darle un nuevo papel destacado a su hijo menor, Jerónimo Moyano. Este movimiento genera nuevas dinámicas dentro de la estructura del sindicato.

Hugo Moyano ha sido ratificado una vez más en su posición al frente de la Secretaría General del sindicato, mientras que su hijo menor, Jerónimo Moyano, asciende a la Secretaría Gremial e Interior. Este cambio se produjo durante el Congreso Ordinario de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM), que tuvo lugar este viernes.

Movimientos Dentro de la Estructura Sindical

Los hermanos Moyano, a excepción de Pablo y Facundo, quien está vinculado con el SUTPA, han reforzado su sitial en el sindicato bajo la supervisión de su padre. Hugo Antonio mantendrá su cargo en la Secretaría de Coordinación de Asuntos Jurídicos, y Karina Moyano seguirá al frente de la Secretaría de la Mujer.

Desplazamientos Importantes

Un dato relevante fue el desplazamiento de Marcelo “Feúcho” Aparicio, ex primer vocal, un cercano a Pablo Moyano, quien ya había sido apartado por su padre en 2021. Aparicio será sustituido por Andrés Miño, un delegado de la delegación de Zona Norte.

Karina Moyano, la hija de Hugo Moyano.

Con este reordenamiento, Hugo Moyano extiende su liderazgo en la FEDCAM por cuatro años más. Jorge Taboada, proveniente de Chubut, le acompañará como secretario adjunto, destacando la estrategia de Moyano de priorizar a su hijo menor en lugar del mayor.

Jerónimo Moyano: Un Futuro en el Sindicato

Jerónimo Antonio Mireles Moyano (26) es el nombre completo del nuevo Secretario Gremial. Desde joven ha sido orientado por su padre en el ámbito sindical, comenzando por su papel en la Secretaría de Juventud, que ha dejado para asumir su nuevo cargo.

“El sindicalismo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Mi interés por la política y la actividad gremial es natural en mí”, compartió Jerónimo en una reciente entrevista.

Aunque ha estudiado Ciencias Políticas en la UADE y Derecho en la UBA, no ha completado sus estudios superiores. Su trayectoria incluye también un papel en la comunicación y gestión durante la presidencia de su padre en el Club Atlético Independiente, donde demostró su compromiso con el colectivo sindical.