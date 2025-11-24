lunes, noviembre 24, 2025
Huracán avanza a la final tras una contundente victoria

Huracán Brilla con Cuatro Goles de Ledesma y Asegura su Lugar en la Final

En una tarde espléndida, Huracán deslumbró en el Estadio Comodoro de Km 3, goleando por 6-1 a Florentino Ameghino, asegurando así el primer puesto en la Zona B y su entrada a la gran final de la Categoría A.

Una Victoria Abrumadora

Con una actuación estelar de Rodrigo Ledesma, quien anotó cuatro goles, Huracán mostró un dominio absoluto en el partido. Desde el primer minuto, la potencia ofensiva de Ledesma marcó la pauta, encaminando un triunfo que nunca estuvo en peligro para el equipo.

Momento Decisivo del Partido

Los otros goles del «Globo» fueron obra de Pablo Zalazar y Dalmiro Lukievicz, quienes junto a Ledesma, consolidaron una jornada memorable. Este resultado reafirma el gran momento que atraviesa el equipo, que ha acumulado 7 victorias y un empate en esta fase, destacándose por tener la mejor diferencia de goles en su grupo.

Expectativas para la Gran Final

Con solo dos fechas restantes en la fase regular, Huracán comenzará a preparar su enfrentamiento final. Su rival saldrá de la emocionante disputa entre Jorge Newbery y Petroquímica en la Zona A, que se verá en acción este miércoles en La Madriguera del barrio Newbery.

Ameghino en una Situación Difícil

Por su parte, Florentino Ameghino, ya descendido, no pudo hacer frente al ritmo arrollador de Huracán. El «Globo» llega así con gran impulso a la definición del torneo, esperando con ansias el anuncio de su próximo contrincante.

Huracán Celebrando su victoria

