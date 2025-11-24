Hyperliquid sufre un ciberataque y pierde casi 5 millones de dólares

Un ataque insólito sacudió la plataforma de derivados on-chain Hyperliquid, originando una serie de pérdidas que sorprendieron al ecosistema cripto.

Un trader anónimo ejecutó un plan audaz utilizando u$s3 millones en USDC, logrando desatar liquidaciones masivas que dejaron a la bóveda HLP de Hyperliquid con pérdidas cercanas a los u$s4.9 millones.

Un Muro Falso que Colapsó el Mercado

Según el análisis de la firma Lookonchain, el trader tomó el uso de fondos de manera estratégica. Retiró 3 millones de USDC de la plataforma de intercambio OKX y los distribuyó en 19 direcciones diferentes, enviando posteriormente estos recursos hacia Hyperliquid.

Con esos fondos, abrió más de u$s26 millones en posiciones largas apalancadas sobre el contrato perpetuo del token POPCAT. El atacante levantó un pretendido muro de compra de aproximadamente u$s20 millones cerca de la cotización de u$s0.21, lo cual creó una ilusión de solidez en el mercado.

El Colapso Inesperado

Luego de cancelar las órdenes del muro, se disipó la liquidez, lo que provocó una caída abrupta del precio y resultó en liquidaciones masivas en las posiciones apalancadas. Esto terminó impactando significativamente en la bóveda de Hyperliquid, generando una pérdida estimada de u$s4.9 millones.

Paradójicamente, el trader no obtuvo ningún beneficio, ya que sus propios 3 millones se esfumaron en el proceso. Se presume que su objetivo no era la ganancia, sino causar una interrupción violenta en el mercado.

Lecciones Aprendidas del Ataque

Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad de los mercados de derivados on-chain ante manipulaciones agresivas, especialmente cuando la liquidez y los mecanismos de protección no están optimizados. El modelo de bóvedas de liquidez automatizadas, como la HLP de Hyperliquid, debe ser evaluado para entender su capacidad de absorber impactos derivados de tales manipulaciones.

El ataque plantea preguntas sobre la responsabilidad del protocolo para mitigar riesgos de manipulación y la transparencia necesaria en las órdenes de compra. Este evento no se asemeja al típico robo, sino que parece más una «explosión controlada», utilizando capital propio para generar caos y propagar pérdidas entre otros usuarios.

Finalmente, resalta la urgencia de diseñar mercados derivados dentro de DeFi que no solo sean seguros en términos de contratos inteligentes, sino que también cuenten con una infraestructura de mercado sólida capaz de resistir y adaptarse a amenazas potenciales.