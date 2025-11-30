Ilustrazo: Profesionalización y su Impacto en la Industria Gamer

Del 4 al 6 de diciembre, Córdoba será el escenario de un evento que impulsa la ilustración argentina a niveles internacionales. Con talleres, conferencias y exposiciones, ‘Ilustrazo!’ promete ser una experiencia transformadora para artistas locales.

El Centro Cultural España Córdoba (Entre Ríos 40) acogerá del 4 al 6 de diciembre el festival ‘Ilustrazo!’, donde se desarrollará una variada agenda de actividades sin costo que incluye videoconferencias con renombradas figuras del arte internacional, talleres prácticos y análisis de portafolios para potenciar las habilidades de los artistas de la provincia.

Esta iniciativa, que en su primera edición atrajo a unas 450 personas, se establece como un punto neurálgico en el que el dibujo cordobés se conecta con industrias culturales relevantes como la animación, los videojuegos y la edición.

Un Espacio de Encuentro para Creativos

Ignacio Lillini, uno de los organizadores de ‘Ilustrazo!’, relata la evolución del proyecto, que nació en el marco del programa Futura 4 del CCEBA: “Partimos de la observación de un enorme potencial de ilustradores que operaban en aislamiento. Así, buscamos crear un espacio donde estos talentos pudieran interrelacionarse y colaborar, integrándose con diversas industrias como la comunicación, el emprendimiento y el entretenimiento”.

El festival, ideado por Oqui Paratz, cuenta con el respaldo de la Fundación Williams y el apoyo del CCE Córdoba, fortaleciendo así este puente de conexión.

Foco en la Profesionalización del Artista

El lema de esta segunda edición es claro: profesionalización. Lillini destaca que este es el hilo conductor del programa, diseñado para ofrecer herramientas prácticas a quienes ya se dedican a la ilustración.

“El objetivo es enriquecer la práctica de los ilustradores, por lo que hemos implementado talleres enfocados en perfeccionar su técnica. Este año, el concurso para estudiantes incluyó la creación del afiche promocional del festival, un desafío práctico real”, especifica Lillini.

Además, gracias al Institut Français de Argentina y su programa Fondo Enlace Orillas Nuevas, ‘Ilustrazo!’ se abre a la influencia internacional. La visita de Thomas Dassance, un destacado editor francés de iLatina Éditions, es un ejemplo palpable de esta conexión.

“La interacción con Thomas fue enriquecedora; compartió su experiencia sobre lo que busca el mercado francés y cómo colabora con ilustradores. Este tipo de vínculos son esenciales para nuestra comunidad”, añade Lillini.

Agenda Internacional y Publicaciones Especiales

La jornada del 4 de diciembre será un punto culminante con videoconferencias que presentarán a tres destacados artistas: el historietista argentino Lucas Varela, la ilustradora y directora de arte Elda Broglio desde Alemania, y la innovadora artista de cómic Marta Cartu de España.

Las actividades están estructuradas en tres ejes importantes: charlas, talleres de revisión de portafolios y la exposición de una publicación especial. Este último incluirá la presentación de “Duo tono – Italia ilustrada alla cordobesa”, un libro elaborado en conjunto con el Istituto Italiano di Cultura di Córdoba y Editorial Deriva. Con una tirada de 1,000 ejemplares gratuitos, esta obra reúne las visiones de 20 ilustradores cordobeses sobre la relación cultural entre Córdoba e Italia.