Impactante choque en Alsina y Maipú

Un fuerte impacto entre dos vehículos en la intersección de Alsina y Maipú dejó a sus conductores con heridas leves, resaltando la peligrosidad de esta esquina en la ciudad patagónica.

Detalles del Accidente

La tarde de este jueves, alrededor de las 19:45 horas, un Renault Clío y una Cherry Tigo colisionaron en una de las esquinas más conflictivas de Comodoro Rivadavia: Alsina y Maipú. Los conductores resultaron con traumatismos leves y fueron atendidos en el lugar por una ambulancia del Hospital Regional.

Las Consecuencias para los Conductores

El conductor del Clío sufrió un golpe en la cabeza que le provocó una herida en la frente, mientras que la conductora de la Cherry Tigo experimentó incomodidad en el pecho debido a la presión del cinturón de seguridad.

La Intersección Más Peligrosa

La esquina de Alsina y Maipú es conocida por su alto índice de accidentes, incluyendo varios vuelcos a lo largo del tiempo. Para mitigar los riesgos, la zona cuenta con bolardos de protección.

Atención en el Lugar

Al lugar del incidente acudieron efectivos de Tránsito Municipal, Policía de la Seccional Segunda y Defensa Civil, quienes se encargaron de atender la situación y facilitar la circulación.

Emociones a Flor de Piel

La reacción del conductor del Clío fue evidente; se mostró visiblemente afectado y, al momento de la llegada de un familiar, no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente, ambos vehículos tenían su documentación en orden, y fueron entregados a sus respectivos propietarios tras el informe de los servicios de emergencia.

La Situación en el Hospital Regional

Los heridos fueron revisados por el equipo médico en la ambulancia, quienes les brindaron atención y dieron el alta en el lugar, asegurando su bienestar tras el accidente.