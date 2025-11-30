Impactante choque múltiple en la Autopista 25 de Mayo: camioneta pierde control y cruza a carril contrario

Trágico Accidente en la Autopista 25 de Mayo: Dos Muertos en Choque Múltiple

Un violento choque múltiple se cobró la vida de dos mujeres en la mañana de este domingo en la Autopista 25 de Mayo, generando conmoción en la comunidad.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 8:00 AM, a la altura del Parque Chacabuco. Un conductor de camioneta perdió el control de su vehículo y colisionó de frente con otro automóvil en el sentido opuesto. Según testigos, la camioneta fue rápidamente hacia el guardrail después de morder el desagüe. Esto provocó que rebotara hacia el carril contrario, donde ocurrió el impacto.

Efectos del Accidente

A pesar de la magnitud del choque, solo el conductor de la camioneta resultó con lesiones leves y fue trasladado al Hospital Piñero con algunos cortes y politraumatismos. Sin embargo, la situación podría haber sido mucho más trágica.

Investigación en Curso

Lugar de los hechos, las autoridades de la Policía de la Ciudad y personal de la concesionaria AUSA comenzaron una investigación para aclarar las circunstancias del accidente. Se barajan varias hipótesis, que incluyen la posibilidad de que el conductor se haya quedado dormido, o incluso estuviera distraído utilizando el celular.

Mañana Caótica en Buenos Aires

Este accidente se suma a una mañana complicada en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) reportó un total de diez siniestros viales.

Otro Accidente Impactante en Mar del Plata

Simultáneamente, en Mar del Plata, un incidente similar tuvo lugar cuando un conductor, que estaba siendo perseguido por la policía, intentó escapar y atropelló a dos personas. Los hechos ocurrieron cerca de la intersección de Antártida Argentina y Mario Bravo, y han sido captados por cámaras de seguridad.

Detalles del Incidente en Mar del Plata

El conductor, al notar la aproximación de un patrullero, realizó una maniobra peligrosa y embistió a dos hombres que estaban acomodando garrafas en un vehículo estacionado. Como resultado, las víctimas sufrieron múltiples lesiones, y uno fue trasladado al Hospital Interzonal de Agudos, mientras que el otro se retiró por sus propios medios.

El Fiat Cronos del delincuente fue encontrado abandonado poco después, con municiones en su interior y un impacto de bala en una de las puertas que coincide con los disparos realizados por la policía durante la persecución.