Impactante desenlace de un romance: ‘Pá, dejame morir’ tras un accidente automovilístico

Una noche de alegría se tornó en tragedia en Esteban Echeverría, cuando un inesperado accidente dejó a una joven madre sin vida y a su novio en estado crítico. La conmocionante historia de amor entre Melina y Facundo ha dejado una profunda huella en sus familias y en la comunidad.

La tragedia tuvo lugar en la medianoche del 8 de noviembre, cuando Melina Zelarayan, de 26 años, y Facundo Leonelli, de 23, fueron impactados por un automóvil mientras circulaban en moto. Facundo, que se encuentra en el hospital en estado crítico, fue una de las últimas personas en enterarse de la muerte de su pareja.

Una noche que cambió todo

La pareja había decidido cenar juntos antes de dirigirse a la casa de la hermana de Facundo. El viaje, lleno de planes y risas, terminó trágicamente en la intersección de Luis de Sarro y Zuviría, donde un Ford Focus conducido por Alfredo Hugo Fraga, de 39 años, los embistió.

Momento desesperante

Los hombres de la policía llegaron rápidamente al lugar, donde Melina ya no mostraba signos de vida. Facundo, consciente pero gravemente herido, fue testigo del devastador momento en el que se enteró de la muerte de su novia. “Pá, dejame morir”, le suplicó a su padre, quien no podía contener el dolor tras ver a su hijo al borde de la muerte.

Una familia destrozada

La madre de Melina, Vanina, recuerda cada instante de aquel fatídico día. “Ella era la luz de nuestras vidas”, dice entre lágrimas. Melina, maestra jardinera y madre de un niño de 8 años, tenía un corazón lleno de amor y sueños. Ahora, su ausencia deja una herida en su hogar que nunca sanará.

Buscando justicia

El abogado de la familia Leonelli está trabajando para cambiar los cargos contra Fraga de “homicidio culposo” a una acusación más grave que pueda garantizar mayores penas. «No se trata de un accidente; esto fue una decisión irresponsable que acabó con dos vidas», afirma.

La lucha continúa

Familia y amigos de la pareja están organizando una manifestación para pedir justicia. Se reunirán en la Plaza de los Fundadores en Monte Grande, en un esfuerzo conjunto para que el tribunal escuche su dolor y asegure que el responsable enfrente las consecuencias de sus acciones.

Un amor que perdura

La relación entre Melina y Facundo era un testimonio de amor genuino. El pequeño Ramiro, hijo de Melina, perdió no solo a su madre, sino a la estabilidad y felicidad de su hogar. La comunidad se une para rodear a la familia con amor y apoyo, sabiendo que el vacío dejado por Melina es irremplazable.

Mientras Facundo libra una batalla por su vida en el hospital, su familia no pierde la esperanza. “Queremos justicia, no podemos permitir que este dolor se olvide”, concluye el padre, con el deseo de honrar la memoria de su hijo y su amada Melina.