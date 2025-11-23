Impactante: Karina nombra a un militar en Defensa

La reciente salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa ha generado gran expectativa en el ámbito político argentino. Javier Milei, en un giro inesperado, ha nombrado al jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, como nuevo titular de la cartera, rompiendo con una tradición que venía desde el retorno de la democracia.

El anuncio ha causado revuelo en el entorno militar y administrativo. Mientras todos esperaban que Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de Petri, asumiera el cargo, Milei optó por Presti, quien es considerado “100% de Karina” Milei, la hermana del presidente. Esta decisión ha evidenciado la creciente influencia de Karina en las decisiones gubernamentales.

Tradición Rota en un Cargo Estratégico

El nombramiento de un militar al frente del Ministerio de Defensa rompe con la norma que establecía que esta cartera fuese liderada por un civil. Esta elección ha generado incertidumbre entre los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes ven con preocupación la posibilidad de trastornos internos y dinámicas de competencia entre las distintas fuerzas.

La transición de Presti desde su puesto como jefe del Ejército podría desencadenar una serie de renuncias entre los jefes de las otras fuerzas. Se especula que el almirante Carlos Allievi de la Armada y el brigadier Gustavo Valverde de la Fuerza Aérea podrían ser los próximos en salir, mientras que la situación del brigadier Xavier Isaac, del Estado Mayor Conjunto, es motivo de discusión.

La llegada de un nuevo enfoque por parte de Karina Milei podría alterar la trayectoria de las Fuerzas Armadas, que ahora se enfrentan a un proceso de reestructuración tras esta sacudida. Un aspecto crucial es que Presti tendrá que dejar su rango militar para asumir su nuevo rol, marcando una distinción significativa en comparación con otras carteras ministeriales.

Lo Que Viene: Compras Militares y Reformas

Una de las primeras tareas de Presti será gestionar la llegada de una nueva tanda de aviones F-16 desde Dinamarca, prevista para el 5 de diciembre, en una operación financiada por Estados Unidos. Sin embargo, este tipo de adquisiciones podrían intensificar las tensiones entre los distintos cuerpos militares, ya que existen opiniones divididas sobre la continuación del proceso de compra.

La decisión de Karina Milei de posicionar a un hombre del Ejército en un rol clave podría generar discordia en la Armada y la Fuerza Aérea, llevando a un aumento en el número de jubilaciones anticipadas entre la alta oficialidad. Además, se espera un impacto significativo en la Dirección de Inteligencia Militar (Dniem), cuyo futuro director aún no ha sido designado.

El Ministerio de Defensa, que también desempeña un papel fundamental en diversas empresas estatales como Fadea y Fabricaciones Militares, se enfrenta a un nuevo escenario marcado por desafíos y posibles turbulencias internas, todo bajo la estratégica mirada de Karina Milei.