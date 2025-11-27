Impactante Paridad entre Milei y Caputo

El Pulso del Poder en el Gobierno: ¿Quién Manda Realmente?

Una reciente encuesta revela quiénes son los verdaderos influentes en la política argentina y cómo se distribuye el poder en el gabinete del Gobierno nacional. Los resultados sorprenden por su paridad y revelan dinámicas inesperadas.

La Universidad de San Andrés (Udesa) ha publicado una nueva encuesta que examina un tema crucial en la política argentina: el poder dentro del Gobierno nacional. Con el trasfondo de una reciente victoria electoral del oficialismo, la encuesta se basa en 1,005 casos y desvela confrontaciones intrigantes entre los principales funcionarios.

Encuesta Reveladora de Udesa

Este estudio, que se lleva a cabo periódicamente, proporciona un análisis detallado del clima político en Argentina. En esta ocasión, la atención se centró en los logros y la imagen de ocho figuras clave del Gobierno, incluyendo la del presidente Javier Milei, quien lidera en la percepción pública.

Paridad Sorpresiva entre los Milei

Uno de los hallazgos más impactantes es la paridad en la influencia entre Javier y Karina Milei. Mientras el Presidente obtuvo un 54% de “mucho” poder decisivo y un 22% de “algo”, su hermana Karina se quedó muy cerca con 53% de “mucho” y 23% de “algo”, sumando ambos un total equivalente de 76 puntos en influencia.

La Fuerza de Santiago Caputo y Luis Milei

La encuesta también destaca la cercanía en el poder entre Santiago Caputo, un asesor clave del Gobierno, y Luis Milei, el Ministro de Economía. Ambos se encuentran en una lucha reñida, con Caputo logrando un total de 65 puntos, frente a los 64 puntos de Luis.

Dinámicas Intrincadas del Gabinete

En otro frente, Manuel Adorni y Martín Menem, ambos afines a la ministra Karina Milei, también muestran sus fortalezas con puntajes apretados, confirmando la diversidad de apoyos y lealtades dentro del oficialismo. Adorni alcanza los 48 puntos, mientras que Menem cierra con 47 puntos.

La Caída de Victoria Villarruel

Un aspecto notable es el descenso dramático de Victoria Villarruel, quien era vista inicialmente como una competidora fuerte en el gabinete. Con solo 20 puntos, sus números han caído considerablemente tras constantes ataques desde que los libertarios asumieron el poder.

Reflexiones Finales

Los datos obtenidos subrayan cómo las percepciones sobre el poder y la influencia pueden ser muy diferentes de las realidades políticas. A medida que las dinámicas dentro del Gobierno continúan evolucionando, la capacidad de los líderes de conectar con la ciudadanía y mantener la imagen pública se vuelve crucial en la lucha por el poder.