Impactante pelea entre dos chicas antes del ataque escolar

Un reciente incidente en una escuela secundaria de Malvinas Argentinas ha dejado en shock a la comunidad educativa, tras un ataque que involucró a estudiantes y familiares.

«¡Rompele la boca! ¡Dale la cabeza contra el piso!» grita una chica mientras graba un video de una pelea entre dos alumnas en el suelo. Las imágenes muestran cómo se agreden mutuamente, tirándose del cabello y golpeándose en la cabeza.

La confrontación tuvo lugar el viernes en Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas, y fue solo el inicio de un trágico desenlace. La misma tarde, la familia de una de las chicas involucradas se presentó en el comedor del complejo educativo, donde se encuentran la Escuela Secundaria N° 18, la Primaria N° 29 y el nivel inicial, y atacaron a los docentes presentes.

Los agresores arrojaron tazas con agua hirviendo a las maestras. Según se informó, intentaron hablar con la directora, pero no fueron recibidos.

Los atacantes ingresaron en el comedor compartido por las diferentes instituciones. «Las compañeras que estaban preparando la merienda fueron insultadas y atacadas, sufriendo quemaduras y un profundo shock emocional», relató Laura Sosa, docente del establecimiento, en su cuenta de Facebook.

Laura también mencionó el miedo vivido: «En cuestión de segundos, se nos pidió que nos encerráramos con los alumnos, sin saber qué estaba ocurriendo, mientras escuchábamos gritos y golpes. Nos preocupa que esto ocurriera con el comedor lleno».

Caos y Destrucción en la Escuela La violencia no solo causó daños físicos sino también materiales: el comedor y las mesas usadas para almuerzos fueron destruidos. Además, la directora fue amenazada y varias auxiliares resultaron lesionadas. La situación requirió la intervención de patrulleros y ambulancias, mientras afuera continuaba el caos con peleas entre los familiares.

Laura Sosa destacó que estos hechos no son aislados, alertando sobre un aumento de la violencia en las escuelas. «Entramos a trabajar, no a sobrevivir», expresó con preocupación por la creciente inseguridad en el ámbito educativo.

Reacciones y Denuncias La madre de una de las involucradas en la pelea explicó a la prensa que su familia simplemente buscaba a la niña lesionada, pero terminó golpeando la puerta de la institución al no recibir respuesta. Informó que su hija sufrió un politraumatismo de cráneo.

Este lunes, directivos del colegio se reunieron con autoridades educativas para abordar la situación. Se dio a conocer que la familia agresora tiene antecedentes, por lo que se presentó una denuncia. La tía de la menor fue demorada y luego liberada.

Paro Docente y Demandas de Seguridad Docentes de Malvinas Argentinas convocaron a un cese de actividades en protesta por la violencia. «La docencia se fortalece ante esta situación», manifestaron, aludiendo a un problema que afecta a las escuelas de la región. Demandaron que se tomen medidas serias para proteger a los educadores.