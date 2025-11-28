Impactante Video: Camión Choca Contra Puente y Causa Embotellamiento de 5 km

Un grave accidente en la Autopista Panamericana obligó a cerrar el tráfico en dirección a Pilar, provocando un embotellamiento de más de cinco kilómetros.

En un sorprendente incidente en la autopista Panamericana, un camión con acoplado chocó contra un puente en el kilómetro 36, generando un caos vehicular. La colisión, que se produjo en el sentido norte a la altura de Pilar, resultó en un corte total de la vía, causando un enorme embotellamiento y malestar entre los conductores.

Detalles del accidente

El camión, que circulaba por el carril lento, intentó cruzar la estructura de hormigón del puente, pero quedó atrapado debido a que el acoplado no logró pasar, mientras que la cabina sí lo hizo. La altura del puente, que es de 4.1 metros según indican los carteles, jugó un papel crucial en el incidente, provocando que el acoplado quedara inclinado sobre sus ruedas traseras.

Operativo de emergencia y el impacto en el tráfico

El accidente activó un amplio operativo de emergencia por parte del personal de autopistas, quienes trabajaron para retirar el camión obstaculizante. Para facilitar las labores de rescate, fue necesario cortar todo el tránsito en dirección a Pilar, lo que resultó en filas de vehículos que alcanzaron hasta cinco kilómetros.

Afortunadamente, el conductor del camión salió ileso, y aunque no hubo lesionados, el mal humor de los automovilistas fue palpable, con muchos expresando su frustración en redes sociales.

Reacciones de los automovilistas

Las redes se inundaron de quejas de quienes se vieron atrapados en el embotellamiento. “¡No puedo creerlo! Este tipo de incidentes se están volviendo comunes. ¿Hay solución?”, expresó uno de los automovilistas en Twitter. Otro usuario simplemente comentó: “Un camión con contenedor se llevó puesto un puente en la Panamericana Ramal Pilar. Tremendas demoras”.

Otros incidentes en la misma provincia

Como si fuera poco, horas antes, ocurrió otro accidente en el kilómetro 23.5 de la misma autopista, involucrando a dos camiones. Este series de accidentes en la Panamericana genera preocupación acerca de la seguridad en esta importante vía de comunicación.