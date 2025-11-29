Impactante video: Fuerzas israelíes asesinan a dos palestinos en Cisjordania tras rendición

Un nuevo video sorprende al mundo al mostrar el momento en que fuerzas de seguridad israelíes disparan contra dos hombres palestinos que aparentemente se habían rendido. Este trágico suceso ocurrió en la ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, y ha desatado una fuerte denuncia internacional.

El contexto del suceso en Yenín

El video, que se ha difundido ampliamente, muestra cómo dos palestinos abandonan un edificio con las manos arriba, rodeados por agentes armados. En un giro inesperado, los hombres regresan al interior del edificio y, tras eso, se escucha el sonido de disparos fatales.

Reacciones ante la tragedia

La Autoridad Palestina ha calificado el incidente como un «crimen de guerra», denunciando las muertes como brutales ejecuciones. En contraste, el Ejército israelí argumenta que los individuos eran buscados por su supuesta afiliación a un grupo terrorista y que la situación está bajo investigación.

Apoyo oficial a las fuerzas involucradas

El ministro de seguridad nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha respaldado a los agentes, afirmando que «los terroristas deben morir» y destacando que las fuerzas actuaron conforme a los procedimientos esperados en una misión de este tipo.

Detalles del video y la situación en la región

Los hombres, que momentos antes se habían arrodillado para demostrar que no estaban armados, fueron baleados tras volver sobre sus pasos. Las autoridades israelíes aclaran que la operación tenía como objetivo detener actividades relacionadas con el terrorismo, incluyendo ataques explosivos contra sus fuerzas.

Incremento de la violencia en Cisjordania

Este incidente se produce en un contexto de creciente violencia en la región, donde más de 1,000 palestinos han muerto desde el ataque de Hamás a Israel en octubre de 2023. Según fuentes de la ONU, también han perdido la vida al menos 44 israelíes en ataques o enfrentamientos durante operaciones militares.

Conclusiones dolorosas en medio del conflicto

A medida que la tensión en Cisjordania continúa en aumento, la comunidad internacional observa con preocupación. La realidad sobre el terreno muestra un ciclo de violencia que afecta tanto a palestinos como a israelíes, dejando a ambos pueblos buscando una ruta hacia la paz.