Impacto de las Nuevas Medidas de EE.UU. en el Futuro de Bitcoin

Con la Reserva Federal de Estados Unidos deteniendo su programa de ajuste cuantitativo, se desata un torrente de liquidez que promete remodelar el panorama financiero y podría beneficiar a Bitcoin.

La Reserva Federal de EE. UU. ha sorprendido al mundo financiero al poner fin a su programa de ajuste cuantitativo, inyectando 13.500 millones de dólares en el sistema bancario a través de operaciones de recompra a un día. Este movimiento representa la segunda mayor entrada de liquidez desde los momentos más críticos de la pandemia y supera los picos de la burbuja puntocom.

En menos de 24 horas, la Fed aportó casi 40.000 millones de dólares al sistema financiero, incluyendo 25.000 millones de dólares con garantías en bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas. Este cambio se suma a los 29.400 millones de dólares inyectados el 31 de octubre, marcando la mayor ampliación desde el inicio de la crisis sanitaria.

Este giro en la política monetaria llega tras dos años de ajuste que habían presionado a activos de riesgo. Los analistas se preguntan si estamos ante el inicio de un nuevo ciclo alcista que podría impactar directamente en Bitcoin, que al momento de escribir este artículo muestra un aumento cercano al 8%, dejándolo en 91.800 dólares.

La Liquidez como Catalizador de Bitcoin

Tom Lee, reconocido socio de Fundstrat y referente en Wall Street, sostiene que la decisión de la Fed representa el principal impulso para los mercados a corto plazo. Lee destaca que la combinación de la pausa en el ajuste cuantitativo y un posible recorte de tasas en diciembre podría acelerar la entrada de capital en activos de riesgo, similar a lo que ocurrió en 2012 tras la finalización del último ciclo de ajuste.

Historia muestra que cada expansión monetaria ha coincidido con un fuerte aumento en el valor de Bitcoin. La magnitud de esta reciente inyección ha alimentado la expectativa de que el mercado cripto podría experimentar una recuperación más ágil que otras clases de activos, indicando un renacimiento de la tendencia alcista que predominó durante una gran parte de 2025.

«Esta inyección monetaria, junto con la expectativa de un recorte de tasas y la memoria del mercado sobre episodios análogos, refuerzan el impulso de Bitcoin», explica el analista Fermín Aguirre.

Las claves de la nueva política de la Fed

Aguirre destaca que, tras semanas de incertidumbre provocada por factores globales, Bitcoin ha vuelto a captar el interés institucional, mostrando un rebote que sugiere el inicio de un período crucial. La volatilidad ha menguado, y la mayoría de las principales criptomonedas han mostrado un comportamiento variado:

BNB aumentó un 6%, mientras que Ethereum creció un 7,6%. En contraste, XRP cayó un 4%. Estos valores reflejan que la liquidez inyectada comienza a canalizarse hacia todos los activos de riesgo.

Entre las altcoins, SKY lideró con una ganancia del 5,5%, mientras que Zcash (ZEC) sufrió una caída del 9,4%. El token Monad experimentó un increíble salto del 34% y la memecoin PIPPIN se disparó un 42%, acumulando una asombrosa ganancia del 863% en lo que va de 2025.

La Mirada de Wall Street tras la Decisión de la Fed

Los contratos del CME Group indican que el mercado anticipa un recorte de tasas en la próxima reunión del 10 de diciembre, lo cual actúa como un combustible adicional para los mercados.

Al mismo tiempo, analistas siguen de cerca el impacto de Japón en la estabilidad global, aunque los pronósticos apuntan a que la Fed podría liderar el ciclo de flexibilización en 2025.

Ya se refleja este cambio en la renta variable. Según The Kobeissi Letter, que ofrece análisis del mercado de capitales, diciembre suele ser uno de los meses más destacados para el S&P 500, y la señal de la Fed refuerza esta tendencia. Además, la volatilidad del índice ha caído a niveles que no se veían desde 2017.

Perspectivas para Bitcoin en Enero

Tom Lee pronostica un nuevo máximo histórico para Bitcoin hacia finales de enero, siempre que la liquidez continúe. Igualmente, Aguirre señala que el mercado ha observado patrones similares en ciclos previos, y con la Fed actuando, la idea de un rally a corto plazo gana fuerza.

Sin embargo, algunos análisis técnicos marcan que la recuperación aún no altera el sesgo bajista a mediano plazo. El analista Rodrigo Mansilla explica que “Bitcoin ha salido de una fase de sobreventa extrema y busca consolidarse entre 85.000 y 90.000 dólares, pero aún está por debajo de las medias móviles de 100 y 200 días”.

Mansilla enfatiza que “las medias móviles son un indicativo clave para entender hacia dónde podría dirigirse el precio de un activo”. La combinación de la finalización del ajuste cuantitativo, el probable recorte de tasas y la fuerte inyección monetaria han creado un escenario inédito en años. Si esta corriente de flujo se mantiene, diciembre podría ser recordado como el mes en que el mercado cripto empezó a marcar una clara tendencia de cambio.