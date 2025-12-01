Impacto del Banco Central de Japón en la Geopolítica de EE. UU., Rusia y Venezuela

En una reciente entrevista, el economista Lionel Fernández analizó el efecto de las políticas monetarias del Banco de Japón en la economía global, así como las tensiones geopoliticas entre Estados Unidos, Rusia y Venezuela. Estas dinámicas están dando forma a los mercados internacionales y, por ende, a la economía argentina a medida que se aproxima el cierre de 2025.

Lionel Fernández destacó que el Banco de Japón sigue siendo un elemento clave en la liquidez mundial. “La política monetaria de Japón influye considerablemente en el carry trade global”, comentó, señalando que el rendimiento del bono japonés se está acercando a un récord histórico. Este fenómeno influye en el arbitraje de tasas con Estados Unidos.

Fluctuaciones en Movimientos de Capital

El economista explicó cómo esta diferencia en tasas impulsa la inversión en activos más arriesgados: “Si la tasa del bono japonés es del 1,5% y la de Estados Unidos está alrededor del 4%, es evidente que voy a aprovechar esa diferencia”, dijo. Esto permite apalancarse y maximizar la liquidez disponible en los mercados.

Además, Fernández relacionó estas fluctuaciones con la volatilidad en el mercado de criptomonedas: “El Bitcoin experimentó una caída significativa, tocando los 65.000 dólares durante el fin de semana”, dijo.

Perspectivas Geopolíticas de Putin y sus Efectos en el Mercado

El economista subrayó que la guerra en Ucrania continúa teniendo un impacto profundo en los precios de los commodities. “Parece que Putin solo desea negociar con Estados Unidos, cediendo parte del territorio a Ucrania”, explicó. Este contexto afecta de manera crítica los precios de la energía: “Esto, a su vez, impacta en el valor del petróleo y otras materias primas”, añadió.

En cuanto a la relación entre Estados Unidos y Venezuela, Fernández indicó que “las decisiones políticas de Donald Trump definirán el futuro”. En este sentido, argumentó que restablecer la relación con Venezuela es crucial, dado que el país tiene un papel significativo en la producción de petróleo.

Finalmente, sugirió que la eventual reactivación del crudo venezolano podría repercutir en los precios internacionales. “Si Venezuela vuelve al mercado, podríamos estar hablando de petróleo a precios más bajos, incluso cercanos a los 50 dólares”, concluyó.