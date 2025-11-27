Impacto inicial de la importación de colectivos desde China: Las temidas consecuencias para la industria

La llegada de 150 colectivos fabricados en China está generando un intenso debate en la industria automotriz argentina. Este fenómeno no solo transforma el sector, sino que también pone en jaque la competitividad local.

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, compartió su visión en Canal E sobre cómo estos vehículos representarán un cambio significativo en la industria automotriz y metalúrgica del país. Con un aumento en las importaciones que se ha quintuplicado en comparación con el año anterior, el impacto de estos colectivos se siente cada vez más fuerte.

Producción Acelerada: Colectivos en Tiempo Récord

Maciel destacó la velocidad con la que se fabricaron estos vehículos: solo tomaron 16 días hábiles para completarse y ya están listos para ser enviados a Argentina en el próximo mes y medio. Este ritmo impresionante subraya la eficiencia de la industria china.

Experiencia Totalmente China en Buenos Aires

Los colectivos llegarán completamente equipados y listos para operar. Maciel enfatizó que la experiencia de viajar en estos vehículos será similar a la de estar en China, lo que pone de relieve la brecha existente en competitividad entre ambos países. “Este caso ejemplifica la notable productividad de la industria china en comparación con la local”, afirmó.

Desafíos para la Industria de Colectivos en Argentina

En el país, existían capacidades para producir colectivos a GNC, pero la llegada de estas unidades finalizadas desde China plantea serias preocupaciones para los polos industriales críticos de Buenos Aires y Santa Fe, donde el desempleo ha aumentado considerablemente. Maciel reflexionó sobre el escenario sombrío que enfrentan los industriales locales, quienes se ven amenazados por este despliegue de competitividad.

Un Fenómeno Global: La Guerra Comercial y sus Implicaciones

El periodista señaló que el fenómeno de la llegada de colectivos chinos no es aislado, sino que forma parte de un contexto más amplio ligado a la guerra comercial a nivel mundial. La industria global se enfrenta a un competidor formidable con costos de producción extremadamente bajos. “Produzco el acero del mundo y el resto no podrá competir”, comentó Maciel.

El acero chino, ampliamente accesible gracias al respaldo gubernamental y financiamiento, está inundando el mercado internacional con precios imbatibles. Este elemento es clave para entender la dinámica del comercio automotriz actual y el impacto que tiene sobre la industria argentina.