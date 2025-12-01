¡Impresionante! 90 cóndores andinos en una asombrosa reunión en Mendoza

Récord de Cóndores Andinos: Impactante Avistamiento en Mendoza

Una familia en La Carrera, Mendoza, capturó un asombroso video en el que más de 90 cóndores andinos se alimentan y sobrevolaron la zona, marcando un nuevo récord nacional de avistamiento de esta especie vulnerable en Argentina.

El impresionante video muestra a estas majestuosas aves aprovechando un animal muerto, lo que ilustra su función como «sanitarios naturales» en el ecosistema andino. Su papel es fundamental para mantener el equilibrio de la vida en las montañas.

El Rol Crucial del Cóndor Andino

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad del Ecoparque Mendoza, explicó que “el cóndor andino realiza una tarea vital en las alturas de la Cordillera de los Andes”. A través de su comportamiento carroñero, ayudan a eliminar restos de animales, lo que reduce la posibilidad de infecciones y evita la propagación de enfermedades.

Impactante Video Más de 90 cóndores andinos fueron observados juntos en Tupungato, un espectáculo que asombró a todos los presentes.

Importancia de la Conservación

La familia que presenció este extraordinario evento alertó a las autoridades de Fauna Silvestre, quienes subrayaron la importancia de la ocurrencia. “El registro de más de 90 cóndores es una imagen impactante que confirma la vitalidad de la población local de esta especie amenazada”, afirmó Adrián Gorrindo, jefe del Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza.

Gorrindo añadió que este tipo de registros son esenciales para fortalecer las políticas de conservación, dado que Mendoza colabora con diversas organizaciones en el Programa de Conservación del Cóndor Andino, que incluye monitoreos y rehabilitación de estos fascinantes ejemplares.

Factores Clave para la Supervivencia

La presencia simultánea de tantos cóndores también sugiere una alta disponibilidad de alimento y baja perturbación humana, aspectos decisivos para preservar la estabilidad de la especie en la región.

Los especialistas consideran que un avistamiento de esta magnitud es un indicativo de un ecosistema cordillerano sano, donde las especies pueden prosperar sin amenazas significativas.