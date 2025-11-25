Impulsan ley ‘anti Moyano’ para frenar indemnizaciones de Camioneros

La Controversial "Ley Anti Moyano" Genera Expectativa en la Legislatura Porteña

En medio de un clima de tensión, el legislador Facundo del Gaiso se apresta a presentar un proyecto que podría cambiar las reglas del juego en el servicio de recolección de residuos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este jueves, durante la sesión de Presupuesto de la Legislatura, Del Gaiso llevará a debate su propuesta conocida como «ley anti Moyano». Con este movimiento, busca poner freno a una situación que podría costarle a los porteños cerca de 200 millones de dólares en indemnizaciones a recolectores de basura.

Un Gasto Injustificado para los Porteños

El legislador, que forma parte de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, argumenta que indemnizar a 6,000 trabajadores por una concesión que se extiende hasta 2028 es un “disparate” que debe ser detenido mediante legislación. En sus propias palabras, «no es una medida contra los trabajadores, sino una batalla contra el modelo de extorsión mafiosa que representa el sindicato de Moyano».

La Cuestionada «Ley Moyano»

La iniciativa busca desafiar una práctica establecida por el sindicato del jefe camionero, que obliga a la renovación de contratos cada vez que una concesión vence, implicando despidos, indemnizaciones y nuevas contrataciones bajo condiciones nuevas. Según fuentes cercanas, este proceso permite al sindicato obtener un porcentaje de las indemnizaciones.

Reunión Crítica Entre Gremio y Empresas

Este martes se llevará a cabo una reunión entre los representantes de Camioneros y las empresas encargadas del servicio de recolección. El sindicato ha solicitado que se les abone al menos una parte de las indemnizaciones que consideran que deberían recibir este año.

Prórroga de la Concesión y Respuesta Oficial

Originalmente, la concesión vencía en octubre de 2025, pero fue extendida hasta 2028 durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. El gobierno de la ciudad sostiene que el actual contrato seguirá vigente, lo que ha generado un firme rechazo a las demandas del gremio.

Un Proyecto en el Horizonte

Facundo del Gaiso pide el apoyo de otros bloques políticos como La Libertad Avanza y el PRO para conseguir la cantidad necesaria de votos que le permita presentar su propuesta. A pesar de que algunos analistas consideran que hay probabilidades a su favor, la reacción del gremio y de las empresas es incierta.

¿Un Cambio en la Estrategia de Moyano?

Ante la posible negativa a sus demandas, circulan rumores de que Moyano podría optar por solicitar un aumento salarial en lugar de indemnizaciones. Sin embargo, las concesionarias han manifestado que es poco probable que accedan a cualquier forma de pago adicional.

Desenlace Inminente