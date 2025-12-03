Inadecuado y alejado de la realidad

La CGT Rechaza el Nuevo Salario Mínimo: «Es Insuficiente para una Vida Digna»

La Confederación General del Trabajo (CGT) se manifiesta en contra del reciente ajuste del salario mínimo establecido por el Gobierno, considerando que no se ajusta a las necesidades actuales de los trabajadores.

Un Anuncio Controversial Este miércoles, la CGT expresó su rechazo al nuevo salario mínimo de $328.400 fijado unilateralmente por el Gobierno. La central obrera calificó este monto como «insuficiente y desconectado de la realidad socioeconómica de los trabajadores».

Una Decisión Unilateral La reciente resolución, número 9/2025, emitida por la Secretaría de Trabajo, establece un salario mínimo vital y móvil que comenzará en $328.400 y aumentará a $376.600 en agosto de 2026. Esta decisión fue tomada después de que las partes no lograran un consenso en la reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil del 26 de noviembre.

Propuesta de la CGT Ignorada Durante el encuentro previo, la CGT presentó una propuesta integral que buscaba iniciar un proceso real para la recuperación del salario mínimo. Según ellos, dicha propuesta proponía restablecer el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, incorporando la inflación proyectada hasta abril de 2026.

Demandas Claras La CGT argumenta que su planteo implicaba un aumento acumulado del 71,6%, solicitando que el salario mínimo se acerque a la Canasta Básica Total, actualmente fijada en $1.176.852. Sin embargo, el laudo impuesto «desconoce las necesidades básicas de millones de trabajadores», según su comunicado. La CGT rechaza por insuficiente el laudo que fija el salario mínimo en $328.400. Exigimos un SMVM que cubra la Canasta Básica y garantice una vida digna. #CGT

Situación Actual del Salario Mínimo Desde agosto, el salario mínimo permanecía en $322.200, pero este 2025 ha visto una reducción del 7,6% en su poder adquisitivo. El reciente ajuste muestra un incremento marginal, apenas 1,92% entre agosto y noviembre, muy por debajo de la inflación registrada en ese periodo.