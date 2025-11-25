Incendio devastador en Lomas de Zamora destruye fábrica de plásticos y evacua a residentes

Un devastador incendio se desató en la madrugada de hoy en una antigua fábrica de plásticos en Villa Centenario, Lomas de Zamora. El siniestro generó una imponente columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad, provocando preocupación entre los vecinos de la zona.

El comandante Gabriel Liuzzi, responsable de las operaciones, informó que el incendio tuvo lugar cerca del Cementerio Municipal, en la intersección de Gabriela Mistral y Ameghino. Afortunadamente, no había empleados en el lugar durante el incidente.

Liuzzi detalló que se utilizó maquinaria pesada proporcionada por el municipio para remover los escombros de las instalaciones dañadas y apagar las llamas que persistían entre los restos de la fábrica. Dos plantas industriales quedaron completamente reducidas a cenizas: una dedicada a la fabricación de envases plásticos y otra a la producción de juguetes.

Evacuaciones y Suma de Recursos

Más de 16 dotaciones de bomberos de varias localidades, incluyendo Lomas de Zamora y Lanús Oeste, participaron en la tarea de control del fuego. Ante el riesgo de derrumbe, las autoridades llevaron a cabo evacuaciones preventivas en las casas cercanas, asegurando la seguridad de los residentes.

El incendio comenzó aproximadamente a las 2 de la mañana y rápidamente ganó fuerza, alcanzando alturas de más de dos metros. La situación requirió una inmediata intervención de los equipos de emergencia, quienes continuaron trabajando para contener el fuego.

Causas del Siniestro Bajo Investigación

The jefe de operaciones expresó que las llamas están «controladas» y que, en los próximos días, se procederá a demoler la totalidad de la estructura, ya que es irreparable. Aún se investiga el origen del incendio, y se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

Incendio en el Polígono Industrial Spegazzini: Un Nuevo Evento

En un reciente incidente, el Polígono Industrial Spegazzini, en Ezeiza, también fue escenario de un nuevo foco de incendio, tan solo días después de la explosión en la empresa Logischem. Este nuevo incendio se generó tras la ruptura de un barril de fósforo, lo que provocó varias explosiones que se sintieron incluso a varios kilómetros de distancia.

Santiago Fiore, propietario de la empresa Bahiense, denunció que el incendio se estaba propagando a un galpón cercano, el cual parece pertenecer a Logischem. A pesar de la presencia de los bomberos, las autoridades no permitieron el acceso inmediato a la zona hasta que se obtuviera la orden judicial correspondiente.

La explosión anterior, que ocurrió el 14 de noviembre, causó graves daños en la comunidad, incluyendo la rotura de vidrios en viviendas y comercios en un radio de hasta cuatro kilómetros. Se reportaron al menos 25 heridos graves, afectando a residentes y trabajadores de la zona.

Investigación Judicial en Curso

La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Belloc, quien ha comenzado a recolectar testimonios y evidencia del desastre. Según informes de los bomberos, se hallaron indicios de un posible combustible en el suelo, lo que sugiere que el incendio podría no haber sido accidental.

El desarrollo de estos eventos señala la necesidad urgente de mayor supervisión y regulaciones más estrictas en industrias potencialmente peligrosas.