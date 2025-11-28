Incendio en el Mar Negro: Dos barcos de la flota sombra de Rusia en llamas cerca de Türkiye

Autoridades turcas informaron sobre un alarmante incidente donde dos petroleros, vinculados a la infame «flota sombra» rusa, sufrieron incendios en el Mar Negro. Esta situación desencadenó una extensa operación de rescate en la región.

Detalles del Incidente Marítimo

El primero de los buques, el Kairos, con bandera de Gambia, explotó y se incendió a 28 millas náuticas de la costa de Kocaeli mientras navegaba sin carga desde Egipto hacia el puerto ruso de Novorossiysk, según comunicó el Ministerio de Transporte turco.

Un poco más tarde, un segundo petrolero, el Virat, fue reportado como ‘alcanzado’ en otra zona del Mar Negro, a 35 millas náuticas de la misma costa.

Causas y Dinámica del Incidente

Las autoridades marítimas de Turquía indicaron que el primer incidente podría haber sido provocando por un «impacto externo», aunque no se dieron más detalles sobre el origen del ataque. La situación es incierta, y no se descartan explosiones causadas por minas navales o un ataque intencionado, dado que en los últimos años ha habido incidentes de barcos chocando con minas a la deriva en esta área.

Las fuerzas marítimas mantienen un alto nivel de alerta, monitoreando la situación para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el Bósforo.

Antecedentes de Sanciones contra los Buques

Los 45 tripulantes de ambos barcos fueron rescatados gracias a la rápida intervención de la guardia costera: 25 personas a bordo del Kairos y 20 del Virat.

Ambos buques están en la lista de sanciones internacionales tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, identificados como parte de la flota de petroleros viejos que Moscú utiliza para evadir restricciones sobre el petróleo ruso. Según OpenSanctions, el Virat fue sancionado por EE.UU. en enero de este año, seguido por la UE, Suiza, el Reino Unido y Canadá. El Kairos, por su parte, recibió sanciones de la UE en julio.

OpenSanctions advierte que «la flota sombra de petroleros sigue generando ingresos multimillonarios para el Kremlin al eludir sanciones, disfrazando sus actividades bajo banderas de terceros países y utilizando esquemas complejos para esconder a los propietarios».

El Virat, construido en 2018, ha navegado anteriormente bajo las banderas de Barbados, Comoras, Liberia y Panamá, mientras que el Kairos, de 2002, ha tenido bandera de Panamá, Grecia y Liberia.

Preocupaciones Ambientales y de Seguridad

Los incidentes del viernes han generado serias inquietudes sobre el impacto ambiental y la seguridad de la navegación en el Mar Negro, un área ya considerada de alto riesgo debido a años de conflicto y la presencia de artefactos de guerras pasadas.