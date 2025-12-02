Incendio en Lanús: Explosión de auto deja a un hombre herido por quemaduras

Una madrugada de terror se vivió en Lanús Oeste cuando un incendio consumió una vivienda y un auto, dejando a sus habitantes en una situación crítica. La tragedia ha conmocionado a la comunidad local.

En la madrugada de este lunes, un voraz incendio devastó una casa y un vehículo en Lanús Oeste. Uno de los residentes, con quemaduras en el 90% de su cuerpo, lucha por su vida en el Hospital Evita. En el hogar habitaban dos familias que ahora enfrentan la pérdida total de sus bienes.

Emergencia y rescate heroico

De acuerdo con los informantes de los bomberos de Lanús, se sospecha que el incendio fue provocado por un escape de gas, aunque aún no se ha determinado si la fuga se originó en el tanque del automóvil o en la cocina de la vivienda. En este siniestro, una familia que residía en el primer piso vivió momentos aterradores, quedando atrapada durante más de media hora.

La desesperante situación obligó a los adultos y a dos niños, de 10 y 11 años, a encontrar una salida arriesgada. Lograron saltar al techo de la casa vecina, donde recibieron atención médica debido a la inhalación de monóxido de carbono, aunque actualmente se encuentran fuera de peligro.

Relatos de valentía y pérdida

La vivienda, situada en 1° de Mayo y Molinedo, albergaba a dos familias unidas. Gerardo, cuñado del hombre gravemente quemado, narró a los medios: “Me desperté por el ruido. Cuando salí, vi a mi cuñado herido. Mientras escuchaba a los chicos gritar, pensé que no íbamos a salir”. Tras atravesar las llamas, logró sacar a los niños junto a su esposa.

“Perdimos todo”, manifestó Gerardo, reflejando la devastadora realidad que enfrenta su familia.

Investigación en curso

Los Bomberos Voluntarios de Lanús enfrentaron dificultades para acceder al lugar, mientras los vecinos intentaban contener el fuego con baldes de agua. El habitante de la planta baja que sufrió las graves quemaduras aparentemente intentaba rescatar pertenencias cuando fue rodeado por las llamas. Tras ser sometido a una cirugía y permanecer en estado crítico, su futuro sigue siendo incierto.

Continuando con su labor, los bomberos están llevando a cabo tareas de enfriamiento y están trabajando para determinar la causa exacta del incendio, que provocó explosiones en la casa vecina. El vehículo incendiado, que no contaba con ruedas y había estado estacionado por un tiempo, utilizaba un tanque de gas natural comprimido. Ahora, la casa ha quedado en ruinas, cerrada para los residentes que esperan alguna información sobre sus pertenencias.