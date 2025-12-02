Incendio en Villa Devoto: Dos personas hospitalizadas por inhalación de humo

Un alarmante incendio sacudió Villa Devoto en horas de la madrugada, dejando como resultado a dos personas atendidas por inhalación de humo, aunque afortunadamente no se reportaron fallecidos.

Durante la madrugada de este martes, un voraz fuego consumió un departamento en un edificio ubicado en Avenida Chivilcoy y José Pedro Varela. Las llamas, que comenzaron en uno de los dormitorios del octavo piso, rápidamente se propagaron hacia un pasillo intercomunicador.

Una Respuesta Rápida de Emergencia

Los Bomberos de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron rápidamente al lugar, logrando extinguir el fuego alrededor de las dos de la mañana. A pesar de la magnitud del incendio, todos los residentes pudieron evacuar a tiempo.

Mensajes de Esperanza en Momentos Críticos

En las impactantes imágenes del incidente, se puede observar cómo el fuego devora el departamento, con llamas que se elevan por el balcón del inmueble. Entre las víctimas, se reportó un niño de 10 años y una mujer de 37, quienes fueron trasladados al Hospital Zubizarreta para recibir asistencia médica.

Los Misterios Detrás de la Llama

Inicialmente, se pensó que había personas atrapadas en el edificio, pero el desenlace fue positivo; todos lograron salir. Las autoridades pusieron en marcha tareas periciales para esclarecer las causas del incendio, mientras los cinco equipos de bomberos trabajaban sin descanso para controlar la situación.

Incidente en Lanús: Más Desafíos para la Comunidad

En otro frente, un grave incendio estalló en Lanús en la misma madrugada. Una casa y un automóvil en el garaje se incendiaron, dejando a un residente con quemaduras severas. El hombre fue internado con un pronóstico reservado, y dos familias quedaron despojadas de sus pertenencias.

Condiciones Críticas y Esperanza de Supervivencia

Los primeros informes indican que el fuego podría haberse originado por un escape de gas, aunque aún se investigan los detalles. En un desenlace heroico, una familia atrapada logró atravesar las llamas y evacuar al techo vecino, y aunque los niños presentaron síntomas de inhalación de monóxido de carbono, su salud ya ha sido estabilizada.

Estos sucesos resaltan la fragilidad de nuestras vidas en circunstancias imprevistas. La valentía de los cuerpos de emergencia y la solidaridad entre vecinos son un recordatorio potente de lo que significa ser parte de una comunidad.